陕西专项治理非法行医 案件发生数降幅达52%

记者28日从陕西省委宣传部与省委文明办共同举办的新闻发布会上获悉，通过持续专项治理，该省非法行医案件发生数由2014年的2108件，降到2018年的1020件，降幅52%；移交公安的案件由2014年的191件降到2018年的28件。

近年来，陕西省卫生健康委坚持纠建并举，开展打击非法行医，改善民众就医环境，推动卫生健康治理体系和治理能力现代化。

自2014年以来，陕西省先后开展查处无证行医、打击代孕、集中整治“号贩子”和“网络医托”、严厉打击非法行医专项等行动。该省非法行医案件的发生数由2014年的2108件降到2018年的1020件，降幅52%；移交公安的案件由2014年的191件降到2018年的28件。

结合陕西省扫黑除恶专项斗争，今年联合陕西省扫黑办等10个部门，开展为期一年的医疗乱象专项整治；联合陕西省检察院、省公安厅等部门，进一步完善案件移送条件、程序等，依法从严打击非法行医犯罪行为。扫黑除恶治乱专项行动以来，陕西省医疗卫生行业共摸排线索200余件，其中违规执业行为122件，医闹56件，已办结137件，移送公安机关4件，保持高压态势，形成震慑作用。

陕西省卫生健康委综合监督局局长刁卫平介绍，今年打击非法行医工作对医疗机构监督检查范围主要是各设区市、辖区内一级医院，门诊部要做到监督检察权覆盖，对二、三级医院按照医院总数不少于50%进行监督检查，对诊所按照不少于20%的比例进行监督检查，同时设立了举报电话。加强对医疗政策法规、科普知识以及对非法行医危害如何鉴别等知识的宣传，提高民众自我防范意识，引导民众自觉抵制非法行医。

陕西省卫生健康委副主任余立平说，陕西省医疗环境和秩序得到持续改善，但距广大民众的期盼还有差距。今后将加快建立完善政府主导、卫健牵头、相关部门齐抓共管的综合监管协调机制，通过这些机制让违法违规问题无处可逃。(高铖 阿琳娜)