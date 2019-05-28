烟草不仅伤肺还影响生命全程

“吸烟有害健康”这句话人人耳闻，但吸烟的害处到底有多大，很多人没有一个明确的概念。长沙市疾控中心健康促进科副科长周婧瑜医生介绍，1964年，美国卫生总监发布了第一份吸烟与健康关系的里程碑式报告，正式指出了吸烟是肺癌起因。2004年，国际癌症研究机构首次报告被动吸烟（暴露在二手烟或烟草烟雾环境中）会导致癌症的发生。2010年发布的美国卫生总监报告指出，接触任何形式的烟草烟雾，哪怕只是偶尔吸烟或暴露于二手烟中，都是有害的，即使烟瘾不重，或者不是长期吸烟者，也可能患上与吸烟相关的疾病。

至今，科学家已经证实香烟燃烧时产生的烟草烟雾中含有7000多种化学物质，其中有毒有害物质多达几百种，如苯并芘、亚硝胺、β-萘胺、镉、放射性钋等，其中69种为致癌物。这些有毒化学物质会随着烟雾的吸入，快速通过肺部进入血液，遍布全身的组织器官，即刻对身体产生伤害。烟草烟雾中的细小颗粒物更容易躲过呼吸系统的防御机制，沉积在呼吸道黏膜，并穿透肺泡进入血液，使肺、血管和周围组织受损、诱发炎症，导致肺功能损伤。

“烟草不仅伤肺，还影响生命全程。”周婧瑜表示，因母亲吸烟或母亲接触二手烟雾而在子宫内暴露于烟草烟雾毒素的婴儿，容易出现肺部生长及功能减退的情况。接触二手烟雾的幼儿面临哮喘、肺炎和支气管炎发病及恶化的风险，并可能频繁罹患下呼吸道感染。幼儿时期频繁罹患下呼吸道感染，又会显著增加成年后患慢阻肺的风险。（彭放 周瑛瑛）