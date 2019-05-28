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“八卦”或许是种天性

2019年05月28日09:23 来源：人民网-生命时报

　　俗话说“谁人背后无人说，哪个人前不说人”，这种说法得到了科学论证。近日，美国加州大学发起的一项新研究显示，人们平均每天花52分钟谈论别人，“八卦”其实无处不在。

　　研究人员选取467名18~58岁志愿者，其中269名女性，198名男性。参试者身上佩戴了监听装置，可抽样记录他们一天中谈话的片段。结果发现，参试者的交谈内容有14%涉及“不在场者”，其中75%为中性内容，16%为负面内容，9%为正面内容；89%涉及身边熟人，9%涉及名人。女性花在“八卦”上的时间略多于男性；年轻人发表的负面评论多于老年人；受高等教育者和富人的“八卦”时间，和受教育程度较低者及贫穷者一样多。

　　在科学家看来，“八卦”并不是一件坏事，虽然它涉及某些不在场的人，但这种讨论多为中立的，目的在于信息传递与交流。研究员梅根·罗宾斯教授表示，谈论别人是人类天性的一部分，从某种角度而言，它具有一种保护作用，提供了“安全”“信任”或“受到威胁”等信息。▲ （高 一）

(责编：李轶群、杨迪)


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