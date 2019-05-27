大B细胞淋巴瘤耐药机制阐明

河南省肿瘤医院肿瘤内科主任医师刘艳艳团队与中美（河南）荷美尔肿瘤研究院、美国内布拉斯加大学医学中心等单位合作完成的一项研究，首次揭示了弥漫大B细胞淋巴瘤治疗中利妥昔单抗耐药的新机制。近日，该研究论文在线发表于美国癌症研究协会旗下权威肿瘤学杂志《临床癌症研究》上。该研究为提高利妥昔单抗治疗弥漫大B细胞淋巴瘤的疗效开辟了新的研究方向，丰富了弥漫大B细胞淋巴瘤免疫化疗的耐药理论。

据了解，弥漫大B细胞淋巴瘤是淋巴瘤中最常见的类型，含有利妥昔单抗的免疫化疗方案使超过半数的患者获得长期生存和治愈。然而，免疫化疗原发耐药和缓解后早期复发（小于12个月）的患者死亡率极高，对利妥昔单抗耐药是这些患者不良预后的重要原因。

在这项研究中，刘艳艳团队对比了利妥昔单抗耐药/敏感组患者的钙离子通道蛋白表达情况，发现L型钙离子通道蛋白CACNA1C低表达是弥漫大B细胞淋巴瘤的独立不良预后因素，CACNA1C低表达削弱了利妥昔单抗的抗肿瘤作用。研究进一步发现，CACNA1C蛋白与CD20抗原存在相互作用，这种相互作用有助于增加CD20蛋白的稳定性，而CACNA1C低表达会增加CD20蛋白通过泛素化途径降解，进一步促进淋巴瘤细胞对利妥昔单抗耐药。通过体外细胞试验和基于人源化移植瘤（PDX）模型的动物实验，研究发现，靶向L型钙离子通道的药物可以调控利妥昔单抗介导肿瘤细胞凋亡和增殖。

据悉，这项研究获得国家自然科学基金等项目资助。（特约记者庞红卫 通讯员李惠子）