快速减肥 小心脂肪肝

“吃饱有劲好减肥。”别以为这是一句戏言，要减肥减重，还真得科学合理安排好膳食。禁食、过分节食等一些快速减肥、快速降重的做法，或许会导致脂肪肝。

减肥减出脂肪肝

生下孩子8个月后，李女士为了快速恢复原先姣好的身材，上网搜罗后给自己制定了一套快速减肥方案：清汤寡水，拒绝主食，晚餐禁食。对自己“残酷无情”3个多月后，李女士不但体形恢复到怀孕前的样子，体重也降了15斤。然而，几个月后的一次例行体检，身体偏瘦的李女士却被查出了脂肪肝。

“胖子专利”的脂肪肝，怎么会降临到偏瘦的李女士身上？明明在减脂，脂肪肝为何反而上身？医生告诉李女士，脂肪肝不仅与胖瘦有关，也与代谢紊乱密不可分，脂肪肝形成的8种因素中，快速减肥就是其中之一。

当身体长期处于饥饿状态时，身体无法获得必需的能量和脂肪燃烧时所需要的活性氧化酶，身体就会自动调节，调动其他地方的脂肪、蛋白到肝脏转化成能量来补充。大量的脂肪酸进入肝脏，加之机体缺少必要的酶和维生素，导致脂肪在肝脏内滞留，长此以往便形成了脂肪肝。

值得注意的是，年轻女性的脂肪肝发病率近年来呈快速增长态势，或许是因为女性追求“骨感美”，对减肥降重的期望值过高，对自己更“狠”、更“野蛮”——只素不荤，减餐减量，疯狂运动。需要告诫的是，这种过快过急的减肥降重危险程度很高。

脂肪肝危害被低估

说起脂肪肝，很多人会不以为然，不就是肝里多了点油水么。是的，正常人肝脏内只含有少量的脂肪，如甘油三酯、磷脂、糖脂和胆固醇等，其重量为肝重量的3%～5%。当超过5%肝细胞有脂肪变性时，就称为脂肪肝。脂肪肝作为第二大肝病严重威胁国人的健康，发病率不断升高，发病年龄日趋年轻化。

脂肪肝并不仅仅是肝里面有点油水那么简单，临床上将脂肪肝的病程发展分为单纯性脂肪肝、脂肪性肝炎、肝纤维化、肝硬化、肝癌。说白了，脂肪肝就是肝硬化、肝癌的前世今生。

研究证实，放任脂肪肝不管，10~15年内就能发展到不可逆的纤维化，约25%的单纯性脂肪肝可导致脂肪性肝炎，25%~50%的脂肪性肝炎可导致肝纤维化，15%~30%肝纤维化可导致肝硬化，20%~30%脂肪性肝硬化可进展为肝癌，导致肝病残疾和死亡。

科学减肥才是王道

拒绝“蛮干”，用科学的方法减肥，才能既甩掉身上多余的脂肪和赘肉，又防止引发脂肪肝。

合理减重。按照体重的总重量，半年内减重5%~10%为有效减重。每周减重不应超过1.6千克，如果超过，即属于减肥过度。

合理膳食。科学安排一日三餐，控制膳食热卡总量，减少能量摄入，饮食每日减少500~1000大卡热量。采用低糖低脂的平衡膳食，减少淀粉和含糖食物、饱和脂肪（动物脂肪和棕榈油等）、反式脂肪（油炸食品）的摄入，增加膳食纤维（豆类、玉米、蔬菜和水果等）含量，饮食定时定量摄入。

合理运动。运动尤其是有氧运动，可以提高人体新陈代谢，可以促进能量的消耗，避免机体能量过剩而转化为脂肪积聚，同时也可以使机体已积聚的脂肪得以分解，是最有效、最健康的减肥方法。运动宜循序渐进，避免疯狂运动对身体造成伤害。每周进行4~5次、每次半小时以上的有氧运动，如骑自行车、游泳、快走、爬山、健身操等，累计时间150~250分钟。每周进行2次阻抗运动，如举哑铃、俯卧撑等。

减肥既是意志力的考验，也是智慧的考验，效果可能会因人而异。减肥也需要科学合理，拒绝旁门左道，而不该减了肥胖丢了健康。（特约记者邹争春整理）