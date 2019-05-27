女性经常饮茶可保护骨密度

有长期饮茶习惯的女性骨密度更高，每日饮茶能降低因骨折住院的风险，饮绿茶者以及饮茶超过30年的个体发生髋骨骨折的风险也降低。这是北京大学公共卫生学院李立明教授团队最近分别在《营养素》和《国际骨质疏松症》上发表的中国慢性病前瞻性研究项目的最新科研成果。

论文责任作者、北京大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系吕筠教授介绍，既往研究提示，在绝经女性中，饮茶对骨密度有保护作用。研究人员重复调查20643名中国成年人的跟骨骨密度数据发现：在女性中，与从不饮茶者相比，有长期饮茶习惯者骨密度更高。进一步分析茶叶冲泡量与骨密度的关系，每天茶叶冲泡量少于6克者的骨密度高于从不饮茶者，喜饮浓茶者（每天茶叶冲泡量多于6克）的骨密度与从不饮茶者没有差别。

研究人员分析453625名成年人平均随访10年的数据发现，与从不饮茶者相比，每日饮茶者骨折住院的风险降低12%；对于髋骨骨折住院，饮绿茶者的风险降低了20%，饮茶超过30年者的风险降低了32%。饮茶对骨折入院风险的保护作用在男性和女性中基本一致。

吕筠认为，该研究结果除提示长期饮茶对骨密度的可能影响外，也可能是饮茶提高了个体的警觉性，从而降低发生严重伤害的风险。 （敏稳）