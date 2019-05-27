远离6种致癌的不良生活习惯

“人体除了毛发和指甲之外，各个部位都可以生长肿瘤，但是癌症这么多，千万不要感到害怕，因为癌症是可防可控的。”江苏省中医院主任中医师卢伟说，世界卫生组织曾提出，45%的肿瘤是可以预防的，它们与生活方式密切相关，如果对早餐、运动程度等生活细节进行调整，有助于降低患癌风险。以下6种不良生活习惯是导致癌症多发的主要原因，需要格外引起重视。

吸烟

吸烟是引发癌症的最主要不良生活习惯。吸烟可以诱发多种癌症，有专家研究发现，长期吸烟者的肺癌发病率比不吸烟者高10~20倍，喉癌高6~10倍，食管癌高4~10倍，胰腺癌高2~3倍，膀胱癌高3倍，血癌危险性增加1.78倍。另外，吸烟也会导致肝癌。

肥胖

国际癌症研究机构（IARC）研究表明，肥胖与乳腺癌（绝经后）、结直肠癌、子宫内膜癌、食管腺癌等13种癌症发生有密切关系。

衡量肥胖的标准有很多，最常用的是BMI，即体重除以身高的平方，我国人群的标准BMI范围是在18.5~24之间，24~28之间为超重，超过28则为肥胖。从防癌的角度上来看，体重应控制在标准范围之内。

运动与体重指数之间有着密切的关系，同经常运动的人相比，缺乏运动的人更容易变胖，新陈代谢缓慢，免疫力低，更容易生病，而这些因素都会增加患癌的风险。

儿童和青少年每天要保证60分钟以上的中强度运动，成年人每周要保证300分钟中等强度运动外，还要加强平衡、防跌倒能力和肌肉力量的锻炼，才能保证健康。那挑选什么样的运动方式比较好呢？建议只要是强度和时间达标，任意适合自己的运动都可以。慢跑、骑车、游泳、羽毛球、跳舞等都是不错的选择。

饮酒

有充分证据表明，酒精会升高食管（鳞）、胃、肝、结直肠、乳腺发生癌症的风险，还有部分研究显示酒精还可能导致肺癌、胰腺癌和皮肤癌。

另外，喝酒脸红并不是代表酒量好，恰恰是人体乙醛脱氢酶基因突变，乙醛转化障碍的危险表现，这样的人更应限制饮酒。

熬夜

有研究发现，经常熬夜、生活不规律会增加患癌风险。另外，经常熬夜除了让患癌风险提高，还会让癌症更加难以控制，耐药性更强。

值得注意的是，作息不规律也是致癌的因素。频繁的改变生活和睡眠节奏，使生物钟混乱到“不知所措”，这样长期混乱的生物钟才是导致患癌风险提高的“罪魁祸首”。

蔬果摄入过少

增加日常果蔬摄入可以降低诸如口腔、鼻咽、食管、肺、胃和结直肠的肿瘤发病风险。

食物当中富含膳食纤维，膳食纤维可以通过改善肠道菌群产生有益的短链脂肪酸，抑制肠癌细胞增殖；同时这些食物中富含胡萝卜素、维生素A/C/E、硒、酚酸类、黄酮类、硫甙类化合物，通过抗氧化等途径，具有潜在的预防细胞突变作用。

红肉摄入过多

红肉指的是所有哺乳类动物的肉，常见的主要是猪、牛、羊肉，每周推荐的摄入量为350~500克熟肉。

研究显示食用过多的红肉会增加患结直肠癌的风险，每日每增加100克红肉，结直肠癌的风险就会上升12%。一方面在高蛋白高脂肪红肉烹调的时候大多会采用煎、烤等高温烹调方式，这过程中就会产生杂环胺、多环芳烃等致癌物质。同时，红肉当中富含的血红素铁会通过刺激亚硝基化合物的内生形成，促进结直肠的癌变。（孙茜）