不可盲目追求家庭医生签约数

鉴于医疗人才依然普遍存在缺口，相关基础工作还有待夯实，家庭医生的推行不必一味追求数量，应稳扎稳打，把重心转向签约家庭就医体验的持续改善上，把全科医生和护理队伍培养好，用机制留住人，搭建好基础设施，充分利用信息技术手段，把家庭健康数据认真地管理起来

自健康中国战略提出以来，“家庭医生”一度成为热词，一些城市有关家庭医生签约数量的新闻不时见诸报端。

医疗服务是人对人的服务，其改善和提升有一个过程，急不得也快不了。推进分级诊疗，关键在于基层社区医院的力量，这个力量往往体现为全科医生的数量和水平，以及专业护理队伍的配备状况。即便是一线城市，相关方面的差距也很大。比如，北京市目前常住人口2100万左右，全市家庭医生才6378人。以二线城市成都为例，市区一个镇常住人口7万人，其中需要管理的高血压、糖尿病患者达6000余人，即便将这个卫生院的医护人员组建成10个家庭医生团队分片负责这些患者，每个团队也将照护600多名患者。鉴于医疗人才依然普遍存在缺口，相关基础工作还有待夯实。所以，家庭医生的推行不必追求数据的亮丽，应稳扎稳打，把重心转向签约家庭就医体验的持续改善上。

平时，家庭医生是患者身边的健康管理者。从目前看，家庭医生在慢病管理方面能够做到方便开药、体检下乡、健康宣讲、上门随访。但是，连续追踪和服务一个人或一个家庭，全面掌握其日常健康状态，为其建立电子档案，同时为一些特殊家庭配置专业护理等服务，还需要继续努力。事实上，很多基层卫生院人少、活多，往往要首诊、开药、打疫苗，没有更多力量去对辖区家庭提供细致持久的跟踪服务，所以一些群众就很难真切感受到家庭医生“家庭”般的管理和照料。因此，家庭医生在日常健康管理方面的改进空间还很大。

在患者突发急重病时，家庭医生往往就是患者家庭的主心骨、好帮手、救命人，能迅速对患者病情准确评估，尽快帮患者预约更合适的医院。但这一重要作用能否发挥好，目前还受到一些因素制约。虽然基层社区医院都参加了医联体，但医联体的组建形式多样，既有城市医疗集团，也有县域医共体，还有专科医院联盟、远程医疗协作，等等。即便在医联体内部，既有深度融合的，也有松散结盟的。作为医联体的末端，基层社区医院初诊水平如何、转诊是否便利、患者是否认可医联体内的三甲医院，都会让家庭医生好帮手的作用充满不确定性。

尽管离患者憧憬中的家庭医生“模样”还有较大距离，基层社区医院却始终努力工作着，特别是有了医联体的带动，社区医院这个“龙尾”终究会舞动起来。先把全科医生和护理队伍培养好，用机制留住人，搭建好基础设施，然后充分利用信息技术手段，把每一个家庭的健康数据认真专业地管理起来，家庭医生必定会早日成为群众健康的守护人。