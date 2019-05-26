补齐短板北京农村养老服务将“全覆盖”

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“要是能解决吃饭问题，老人就享福了。”——《北京青年报》曾报道过通州区漷县镇军庄村一户独居老人的生活现状。由于村里还不能为这些独居老人解决就餐问题，78岁的米广林平时就用水煮些白菜、萝卜之类的青菜，再托人给捎点饼、馒头，对付着吃。

农村老人遇到的就餐、就医问题正在逐步获得解决。近日，2019年北京市养老服务工作推进会召开。针对农村养老，会议提出北京市要补齐农村养老服务短板，完善农村养老扶持政策，推动实现农村养老服务基本全覆盖。

据了解，当前农村养老服务短板明显，农村幸福晚年驿站普遍未找到适合的定位和可持续的运营模式，农村老年人就餐、就医等问题仍然突出。特别是远郊区在农村养老服务模式系统创新探索方面力度还不够，制度化、经验化的成果还比较少。

今年北京将加大农村养老服务模式创新，完善农村互助养老、志愿服务农村幸福晚年驿站运营、农村特困老年人集中供养、农村居家养老服务等支持政策，探索符合农村实际的养老服务模式。加快推进邻里互助点建设，有针对性地研究解决山区老人养老难题，推动实现农村养老服务基本全覆盖。此外，强力推进基层公办养老机构改造，每个区至少拿出2至3所乡镇敬老院进行改造，切实改善农村养老设施硬件软件条件，推进基层公办养老机构升级。

同时，强化特殊困难老年人兜底保障，对符合城乡特困供养条件的老年人要做到应养尽养；深入开展农村留守老年人巡视探访，协调帮助老年人解决一些实际困难和问题。

北京2019年养老工作亮点：

●子女专职照料困难老人有望获补贴

长期照护服务方面，第一，出台并实施老年人养老服务补贴津贴实施办法，聚焦经济困难老年人、重度失能老年人、高龄老年人。

第二，大力推进家庭养老床位建设。整合集成上门入户服务，为失能失智等老年人提供生活照料、康复护理等方面服务。

第三，制定经济困难失能老年人子女及近亲属护理补贴政策，通过给予照护补贴、提供免费照护技能培训等途径，鼓励经济困难老年人的子女或近亲属返回家庭，专职照料年长父母或长辈。

●4区推进养老服务改革试点

北京市今年要重点推进西城、丰台、石景山、通州4个国家级居家和社区养老服务改革试点，抓好平谷、怀柔、密云等7个区农村养老服务改革试点，在家庭养老床位、失智老年人照护服务、农村助餐体系、邻里互助等方面积极探索。

●进一步增加养老服务供给总量

针对城区“一床难求”和郊区床位闲置并存现象，北京市将进一步扩大养老服务供给。

组织编制养老服务设施中长期发展规划，统筹规划养老服务设施与医疗设施等公共服务布局； 新建20家街乡镇养老照料中心和150家社区养老服务驿站，纳入为民办实事项目；推动形成以社会治理为特征的区域养老服务联合体。

●推进养老服务标准化、规范化、专业化

推进养老服务标准化建设，全面启动社区养老服务驿站星级评定等工作。继续加大服务质量问题整治力度，全部消除所有问题隐患；组织对全市养老机构服务质量再次进行全面检查；全面推进养老机构阳光餐饮工程建设，实现养老机构“明厨亮灶”率达到95%以上。

制定实施《北京市养老服务人才培养培训补贴实施办法》，进一步提高从业人员薪酬待遇，加强从业人员职业技能培训，不断提高从业人员综合素质和职业技能。

文/林凡