游戏成瘾干预需全程管理

5月21日，国内首个由公立精神专科医院开设的行为成瘾治疗病房在北京回龙观医院启用。这是一个开放式病房，由家属陪住治疗，通过模拟各类娱乐、社交、居家场景，帮助患者“戒瘾”。病房设有床位16张，已有患者入住病房接受治疗。（5月22日《北京青年报》）

目前，世界卫生组织已将“游戏成瘾障碍”列为一种疾病，国家卫生健康委发布的《中国青少年健康教育核心信息及释义（2018版）》对网络成瘾的定义及其诊断标准进行了明确界定。但在实践层面，如何对行为成瘾患者进行干预治疗，仍然没有一套成熟的体系。北京回龙观医院继2018年建立成瘾医学中心后，针对游戏障碍、赌博障碍等行为成瘾疾病，启用开放式病房，则属于将理论落实到临床诊疗活动中的开创性举措。

过去，干预游戏成瘾的社会机构，主要通过体罚、电击等暴力方式，迫使患者戒断。不规范、不科学干预手段的实施，导致伤残、死亡事件时有发生。由公立医院主导开展住院治疗，有望摸索出一套科学的诊疗办法，为其他医疗机构提供参考，甚至为将来医疗系统制定统一的技术操作规范积累经验。

但也要看到，住院治疗只是游戏成瘾的末端干预方式。有统计显示，世界范围内青少年过度依赖网络的发病率是6%，我国发病率接近10%，游戏成瘾人数众多，住院治疗远远满足不了诊疗需求。从健康管理角度看，前端干预更应该受到推崇。秉持全程管理的健康理念，家庭和学校预防、社区服务、医院收治等相结合，方能形成干预闭环。否则，靠游戏成瘾病房单兵突进，断然打不赢这场仗。