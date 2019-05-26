甘肃确保贫困县有合格村医

本报讯 （记者王耀 林丽）近日，甘肃省卫生健康委印发通知，要求全力推进“基本医疗有保障”冲刺清零行动，各地全面落实村医配备“四个一批”（即培训考试选拔一批、面向社会招聘一批、乡镇卫生院派驻一批、县域内调剂补充一批）措施，确保8月底前全省贫困县每个行政村卫生室都有一名合格村医。

通知要求，各地要组织取得临床医学、预防医学、中医学等专业中专以上学历的在岗基层卫生从业人员，以及有意向到村卫生室工作的2019年大专毕业生或已经毕业的临床医学等专业大专毕业生，参加2019年全省统一考试。各市州卫生健康委要指导各县区，面向社会招聘一批具有相应资格的医务人员到村卫生室工作。可按照“一年一聘”的原则，从县乡两级医疗卫生机构具有医学学历和执业资格的退休人员中返聘部分65周岁以下的人员补充到村卫生室工作。各地要派驻一批具有执业资格的人员到村卫生室承担村医工作。派驻人员可以轮换，但原则上要至少服务满1年。各市州卫生健康委负责协调指导各县区，在县域范围内对一个村卫生室有两名及以上合格村医的进行调剂，补充到无合格村医的村卫生室。同时，各地可探索跨县区调剂补充乡村医生。