重庆：三级医院预约诊疗率要超50%

本报讯 特约记者喻芳 陈英近日从重庆市卫生健康委获悉，今年该市将继续推进预约诊疗、检验结果互认、智慧医疗等医改长效便民机制建设，要求三级医院预约诊疗率达50%以上。

据悉，目前，重庆市二级及以上医疗机构均开展预约诊疗服务，部分三甲医院如重庆医科大学附属第一医院、重庆医科大学附属儿童医院预约诊疗率达60%以上。除医院微信公众号外，市民还可通过支付宝预约挂号。今年，重庆市将继续推进预约诊疗服务，要求三级医院预约诊疗率达到50%以上，复诊预约率达到80%以上，并扩大分时段预约和集中预约检查检验比例，缩短患者按预约时间到达医院后候诊的时间。

此外，重庆市二级以上医疗机构20个检验项目、50个影像检查项目在同级医疗机构内、下级对上级医疗机构、医联体内医疗机构实现结果互认。

“改善人民群众就医体验、增强患者医疗服务获得感，必须嵌入智慧创新，开展‘互联网+医疗’服务，满足个性化健康需要。”该市卫生健康委有关负责人表示，鼓励医院开展移动护理、院内导航、远程健康监护等新业务，探索智能医学影像识别、全科医生助手机器人、中医专家系统、智能辅助诊断系统、多学科联合会诊，以及多种医疗健康场景下的智能语音技术等新技术；探索应用可穿戴设备为患者提供远程监测和远程指导，逐步将居民个人生命体征数据规范更新至电子健康档案，实现线上线下医疗服务有效衔接。