2019基层医疗峰会召开 各界合力为基层医疗赋能

5月14日-15日，“2019基层医疗创新实践峰会”在广州举行。本次峰会以“深潜”为主题，意在聚集有“深潜”能力的，真正代表基层、扎根基层的创新医疗企业、金融机构、医疗机构、上市企业等，将从政策指向、技术演进、商业模式、产业合作、资本涌向等角度共同探讨基层医疗产业发展趋势，分享优秀的基层医疗实践案例。

本次论坛覆盖了互联网医院、家庭医生、基层民营医疗、基层检测诊断、医药等可能受益或发生重大变革的热门领域， 他们从政策、医院、医生、技术等各个方面分析了影响基层医疗发展的原因、挑战及解决方案。

国家卫生健康委统计信息中心副主任周恭伟表示，医院信息化发展过程，也是推动大数据积累沉淀的过程。在大数据时代下，医院信息化建设面临存储容量、运算能力、运行保障等方面的挑战。医院、医务人员、医院管理者要适应新医改时期大数据时代出现的各种变化，迎接适应新流程、打破旧权威、信息标准化、管理科学化以及监管全面化等方面带来的挑战。

原广东省卫生厅副厅长廖新波则认为，分级诊疗的机会将在院外管理市场。国家政策里一直强调大型公立医院的规模控制，加强基层服务能力提升建设，鼓励医疗下沉、人员下沉、技术下沉。未来大部分的咨询、基础诊疗、慢病护理应由医院转向社区和诊所，甚至居家，这才是真正意义上的“分级诊疗”。

另外，本次峰会还组织了一场基层医疗从业者研讨会，邀请了湖南省益阳市资阳区李昌港乡金杉村卫生室郭根新医生，湖南省益阳市南县三仙湖镇柴码头卫生室烈士桥村卫生计生室曾太平医生参与分享。

郭根新医生说，自己管理了4个村，将近6000人的公共卫生服务。过往需要定期对这6000个居民进行随访、测量血糖，血压，建立纸质档案，晚上还需要把相关记录输入公卫后台，每天平均花6-8个小时，根本没有精力关注居民的医疗本身。

“除了提升工作效率，引进一些在基层能够适用的检测设备，像白细胞分析仪、血脂分析仪尿酸分析仪等。对我们的诊断服务能力和门诊收入也有很大的提升。过往高血脂人群检测和治疗只能到三级医院，引进血脂POCT快检设备后，就可以开展相关的业务，提升服务能力和收入。而白细胞分析仪在我们基层应用广泛。以前，来个感冒发烧的，为了快速见效，用药肯定是大包围，抗生素、抗病毒同下，现在通过检测确定感染类型，可以减少了将近50%的抗生素应用。对改善国民的体质也有促进作用。”曾太平医生在研讨会上分享道。