婚姻关系中，长久保持“性致勃勃”是许多夫妻的愿望，但生活中人们可能会不知不觉地做一些减少性欲或减低性能力的事，以下这些毁掉夫妻生活的坏习惯应该竭力避免。

1.沉迷于科技产品。如长时间玩手机、打游戏等，会对亲密关系造成很大影响。甚至有说法称，智能手机正日益成为破坏夫妻关系的最强第三者。如果没有紧急事件需要处理，建议享受两人世界时，手机设置静音，避免受干扰而分心。

2.喝水不够。性爱非常耗费体力，特别是当双方全情投入时，提前摄取足够的水分很有必要，这样才能保证更为自然的湿润滑爽。性爱中，水还可以起到助性作用，比如前戏时男方可以先含一口温水，再去亲吻女伴的私密部位，或者可以用冰块挑逗刺激对方火辣的身体。

3.垃圾食品吃得过多。吃得过饱会令人提不起亲热的兴致。夫妻亲热前，不仅应注意不要吃得过饱，也要避开一些败兴的食物和行为，如吃油腻食物、吸烟、饮酒等。

4.睡衣太无趣。一件普通甚至旧得起球的睡衣会让双方兴致大减。建议女方可以买一些性感内衣物，给男方惊喜。当然，不穿睡衣、裸身相拥是最好的助性方法。肌肤相亲能拉近夫妻之间的感觉和关系，激发最原始的欲望。

5.睡眠不充足。睡不好觉就没有精力翻云覆雨。夫妻应保证睡眠时间，保持足够的精力和体力投入到性生活中。

6.性爱落入俗套。尽管夫妻间性生活形成固定模式和套路很正常，但时不时调整也十分重要。如果感觉夫妻生活落入俗套，两人可以做些疯狂的事，给平淡生活增添刺激和趣味。比如一起去蹦极、去国外旅行或学习冲浪、烹饪等。丰富的生活经历会给平淡的性生活注入活力和激情。

7.懒于运动。缺乏运动会造成体力下降、身材走样，进而影响性自信和性能力。如果希望在床上酣畅淋漓，夫妻应经常到健身房里挥汗如雨。

8.轻视身体接触的力量。夫妻间调动情欲最有效方法之一，就是相互地按摩身体。每天花些时间爱抚按摩另一半的身体，让指尖划过其身体的敏感部位，能最为迅速地点燃其欲望之火。▲（辛 悦 编译）