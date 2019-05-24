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手机有望预约疫苗接种 

2019年05月24日08:21 来源：北京日报

未来，市民有望实现通过手机APP随时查询儿童疫苗接种信息，预约疫苗接种时间。近期，本市最新一代免疫规划信息管理系统陆续在部分接种点上线试运行。新系统在原免疫规划信息系统预防接种信息管理的基础上，新增疫苗全程追溯、移动预防接种服务等功能。

为加强免疫接种预防管理，北京市疾控中心升级开发了新一代免疫规划信息管理系统。日前，该系统已率先在北京佑安医院旅行门诊及部分区免疫规划门诊陆续试运行。

据了解，新一代系统依托最新“互联网+云平台”信息技术，更加便捷、智能和安全。未来预防接种门诊工作人员可以像浏览网页一样随时随地管理预防接种信息，完成免疫规划工作，无需单独安装任何软硬件，大大降低了信息系统使用的门槛。该系统还实现疫苗的全程追溯与自动化出入库管理。未来疫苗使用单位、疫苗生产企业都可通过信息系统了解任何一支疫苗从出厂到接种的全过程，一旦出现问题疫苗能快速定位和库存统计，方便后续调查处理工作的开展。同时疫苗数与接种数紧密关联，疫苗接种后系统实现自动出库，能够随时反映最新的疫苗库存情况，既保证了疫苗库存的准确性又提高了疫苗出入库管理的效率。（刘欢)

(责编：翟悦(实习生)、崔元苑)


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