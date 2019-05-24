打击医疗腐败不能松劲 

博士举报自己导师“吃回扣”，海南医生自我举报“吃回扣”。近日，连续两起案例，让一度沉寂的医疗腐败问题重回风口浪尖。

眼下，两起案件还都正在调查当中，事实真相有待权威部门进一步说明。但从既有信息看，无论是博士“大义灭亲”，还是医生“良心发现”，都属于小概率事件。相较这两起个案的戏剧性，背后监管机制的失灵，无疑更加发人深省。

救死扶伤是医生的天职，“拿回扣”是触及职业底线的重大原则问题。如果为此多开药甚至夸大病情，无疑严重违背职业道德，也极易加剧医患关系紧张。2008年，“两高”出台意见，明确“收受回扣”将以受贿罪论处。之后，国家和地方又纷纷对药品采购机制和医院收入体制进行改革，从源头遏制“以药养医”。经过多年实践，“收红包”“吃回扣”以及医药代表行贿等突出问题有了一定改善。

但事实说明，雷厉严惩之下，“吃回扣”仍未根绝。究其根源，还是利益驱动太强。就拿心脏支架来说，国产出厂价格可能仅3000元，可到了医院便成了2.7万元，巨大的利润空间驱使着部分医护人员铤而走险。同时，由于医疗行业的专业性，开什么药、开多少药、使用什么级别的医用耗材，几乎都是医生说了算。若缺乏监管或监管不力，患者能否得到适度治疗，会不会被坑，全凭医生个体的职业素养。甚至有些时候，一些患者为了自己治疗稳妥，即便发现事有端倪也选择沉默，权当“破财免灾”。

整治“医生拿回扣”并不容易。这是一个系统工程，牵涉到薪酬体系、奖惩机制、医院管理、医保报销等诸多环节，一项项理顺恐怕还得要一段时间。但当务之急，是先补上监管短板，不能让医生开药成为“暗箱”。定期盘查也好，随机暗访也罢，有关部门担起责任严格执法，才能让“乱伸的手”有所忌惮。更重要的是，必须发现一起严惩一起，让蠢蠢欲动者付出代价。保持全方位、经常性地“消毒”，医院才能做到常态化“干净无菌”。（鲍南）