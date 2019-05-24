深圳进入手足口病高发期

深圳市疾控中心23日发布消息称，深圳市手足口病发病数近期明显上升，监测显示，5月全市手足口病报告病例数比上月同期上升94.6%，疫情进入流行高发期。

深圳市疾控中心呼吁市民，要时刻保持个人及环境卫生，预防感染，5岁以下婴幼儿应格外注意，如果发病须及时就医。

深圳市疾控中心专家当天介绍说，手足口病全年均可出现，而深圳的高峰期一般为5月至7月，10月至12月亦可能出现较小型高峰期。儿童特别是5岁以下婴幼儿易被感染，病人和隐性感染者均为传染源，主要通过消化道、呼吸道和密切接触等途径传播。大部分患儿症状较轻，预后较好。少数病例可发展为重症，出现脑膜炎、脑炎、脑脊髓炎、肺水肿、循环障碍等，甚至出现死亡。

专家提醒说，学校、托幼机构等集体单位如发现小朋友手、足、口腔、臀等部位出现皮疹或疱疹，应及时通知家长送医院就医，出现聚集性疫情要及时报告教育部门和卫生部门，及时处置。

当1周内同一班级出现2例及以上病例，病例所在班级要停课10天。手足口病患儿要居家隔离至症状消失后满1周才能复课。

专家还对人流密集、流动性大的商场、儿童娱乐场、车站等公共场所，提出要加强环境通风、清洁消毒等防控措施，保持公共场所和交通工具卫生清洁，预防手足口病传播。

专家同时表示，EV71疫苗是预防EV71感染和手足口病重症发生的有效手段。目前，EV71疫苗建议接种对象为≥6月龄易感儿童，越早接种越好；鼓励在12月龄前完成接种程序，以便尽早发挥保护作用。基础免疫程序为2剂次，间隔1个月。(郑小红 深疾控)