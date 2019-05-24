热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

深圳进入手足口病高发期

2019年05月24日08:17 来源：中国新闻网

　　深圳市疾控中心23日发布消息称，深圳市手足口病发病数近期明显上升，监测显示，5月全市手足口病报告病例数比上月同期上升94.6%，疫情进入流行高发期。

　　深圳市疾控中心呼吁市民，要时刻保持个人及环境卫生，预防感染，5岁以下婴幼儿应格外注意，如果发病须及时就医。

　　深圳市疾控中心专家当天介绍说，手足口病全年均可出现，而深圳的高峰期一般为5月至7月，10月至12月亦可能出现较小型高峰期。儿童特别是5岁以下婴幼儿易被感染，病人和隐性感染者均为传染源，主要通过消化道、呼吸道和密切接触等途径传播。大部分患儿症状较轻，预后较好。少数病例可发展为重症，出现脑膜炎、脑炎、脑脊髓炎、肺水肿、循环障碍等，甚至出现死亡。

　　专家提醒说，学校、托幼机构等集体单位如发现小朋友手、足、口腔、臀等部位出现皮疹或疱疹，应及时通知家长送医院就医，出现聚集性疫情要及时报告教育部门和卫生部门，及时处置。

　　当1周内同一班级出现2例及以上病例，病例所在班级要停课10天。手足口病患儿要居家隔离至症状消失后满1周才能复课。

　　专家还对人流密集、流动性大的商场、儿童娱乐场、车站等公共场所，提出要加强环境通风、清洁消毒等防控措施，保持公共场所和交通工具卫生清洁，预防手足口病传播。

　　专家同时表示，EV71疫苗是预防EV71感染和手足口病重症发生的有效手段。目前，EV71疫苗建议接种对象为≥6月龄易感儿童，越早接种越好；鼓励在12月龄前完成接种程序，以便尽早发挥保护作用。基础免疫程序为2剂次，间隔1个月。(郑小红 深疾控)

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

国家卫健委：4月全国手足口病发病数较3月增加10万余人   日前，国家卫健委疾病预防控制局发布《2019年4月全国法定传染病疫情概况》。4月份全国共报告法定传染病916462例，死亡2005人。丙类传染病中手足口病发病数有155696人，较3月份增加101758人。 【详细】

心脏好不五个地方早知道 护好心脏学这几招   心脏的内在变化，常常外显于体表。大量研究证实，通过检查或测量身体的5个部位，可以发现一些心脏疾病的早期线索。摸五个地方知心脏好坏，让我们一起来学习心脏养护好方法！【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn