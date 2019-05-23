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常喝无糖饮料 绝经女性中风多

2019年05月23日09:11 来源：健康报网

　　美国耶希瓦大学爱因斯坦医学院一项研究显示，常喝无糖饮料的绝经女性中风风险较高。

　　无糖饮料是以人工甜味剂代替蔗糖的饮料。研究人员对8.17万名中老年女性作为期3年评估，要求她们报告先前3个月饮用无糖饮料的数量。计入年龄、高血压、吸烟等中风风险因素，研究人员发现，与平均每周饮用无糖饮料少于一次或完全不喝的女性相比，每天饮用两三瓶无糖饮料的女性中风风险高23%，脑血栓引起缺血性中风风险高31%，罹患心脏病风险高29%，全因死亡风险高16%。

　　研究结果由最新一期美国心脏病协会期刊《中风》刊载。

　　美国科学促进会主办的新闻网站“尤里卡警报”2月14日援引爱因斯坦医学院研究人员的话报道，不少人，尤其是一些超重或肥胖者，认为饮用无糖饮料可降低饮食热量。不过，“我们的研究和其他一些观察性研究显示，人工甜味剂饮料并非无害，多喝关联中风和心脏病风险增加”。由于这项研究仅限于绝经女性，结果或许不能推广至年轻女性或男性。（据新华社 黄敏）

(责编：李轶群、许心怡)


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