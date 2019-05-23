热！北京今年首个高温预警！降暑记住四件事

北京今年首个高温预警来了！

21日，北京市气象台分发布高温黄色预警信号：预计22日至25日，北京市大部地区日最高气温将达35℃以上，其中23日最高气温局地可达37℃以上！

难熬的高温天气，如何降暑?

防中暑：自制防暑茶

1.乌梅茶。将乌梅和甘草按5:1比例(也可根据个人口味适当调节)放入锅中，加水煮10分钟，取汤汁冲泡绿茶即可，有敛肺、生津等功效，还可用于肺虚久咳、虚热消渴。

2.枸杞防暑茶。将枸杞10克、薄荷3克、五味子12克、菊花6克放进茶杯里，冲入沸水加盖闷泡10分钟至味道渗出即可，有补肺生津、治暑热烦渴及清热降压的作用。

3解暑绿豆汤。用绿豆30克，芦根10克，白茅根10克，将芦根、白茅根用纱布包好，加水适量与绿豆同煮至熟。去药包。冷、热饮均可。

4.解暑二豆二米粥。用赤小豆、绿豆、薏米、大米适量。煮粥，冷、热食用均可。

防伤心：该出汗时就出汗

山东中医药大学附属医院内科主任医师陈宪海：进出空调房，人体要反复经受冷适应的条件反射，肾上腺素会大量分泌，无形中给心脏增加了负担。中医也认为，夏天属阳，阳气宜畅通，所以该出汗时要出汗，另外，夏属火，与心对应，该出汗时不能出汗就会“伤心”。

方法：在夏季的空调房，室内温度应控制在26℃~28℃，室内外温差最好不要超过8℃，房间也要经常通风换气。夏天锻炼要注意避开高温时段，更适合在清晨或傍晚进行一些动作柔和、缓慢的有氧运动，如散步、打太极拳等，尤其是老年人更要注意。

防湿气：煮粥时加点荷叶

夏天最大的邪气就是“湿”，这时很多人的脾胃功能低下，会经常感觉胃口不好，容易腹泻，出现舌苔白腻等，不妨多吃一些健脾利湿的食物。

方法：荷叶味道清香，略有苦味，可醒脾开胃，有消解暑热、养胃清肠、生津止渴的作用，不妨在煮粥时适当加一些荷叶，既能生津止渴、清凉解暑，又能补养身体。此外，干扁豆浸透与大米同煮成粥，也有不错的清暑化湿、健脾止泻的功效。

防腹泻：冰箱取食先放放

北京大学第三医院中医科副主任医师和岚：夏天高温潮湿，适宜细菌、病毒繁衍，加上人体出汗比较多，免疫功能受损，是肠道传染病的多发季节。

方法：入伏后阳气最盛，很多人喜欢从冰箱里把食物拿出来直接就吃，这会对体内阳气造成损伤，也很容易发生腹泻。最好是经过充分加热后再吃，或者提前半个小时拿出来放一会或用温水泡一下再吃。

还可以多吃些“杀菌”蔬菜，如大蒜、洋葱、韭菜、大葱等，对各种球菌、杆菌、真菌有杀灭和抑制作用。其中，大蒜生吃的作用最好。



本文参考资料：

健康时报2014-05-22《健康度夏要四防》

健康时报2015-07-20《北京发布中医药防暑处方》