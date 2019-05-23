福建严打药品零售违法行为

近日，福建省食品药品监督管理局印发《开展药品零售环节违法违规经营的突出问题专项治理方案》。《方案》明确，从5月起到10月底，在全省范围内开展专项治理，严厉打击药品零售企业违法违规行为。检查方式包括受理举报、随机抽查、重点检查、执法监督、明察暗访等。

在药品零售环节采购方面，该省将重点治理供货方资质审查不严格，进货来源把关不严，从非法渠道购进药品，非法回收药品；票、账、货不相符；采购药品未按照规定索取发票，未建立完整的采购记录和供货方档案的行为。在药品零售环节销售方面，重点治理未按规定配备执业药师，执业药师挂证；未严格执行凭处方销售处方药的规定，执业药师不在岗时，仍然销售处方药；销售“实施双轨制销售管理”处方药，未按规定进行登记的行为。

《方案》要求，各地药监部门强化监督问责，发现有存在治理重点内容到期整改不到位的企业，必须依法严肃处理。（特约记者谢丹丹）