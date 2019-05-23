4月流行性腮腺炎发病数环比增五成

记者5月21日从国家卫生健康委获悉，2019年4月，全国（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区，下同）共报告法定报告传染病916462例，死亡2005人。其中，流行性感冒发病数为299939例，与上月相比有所下降，而流行性腮腺炎发病数为28735例，环比上升52.6%。

据悉，甲类传染病无发病、死亡报告。乙类传染病中，传染性非典型肺炎、白喉、脊髓灰质炎和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告，其余22种乙类传染病共报告发病329246例，死亡1989人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及猩红热，占乙类传染病报告病例总数的93%。丙类传染病中，丝虫病无发病、死亡报告，其余10种丙类传染病共报告发病587216例，死亡16人。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、手足口病和其他感染性腹泻病，占丙类传染病报告病例总数的93%。（记者杨金伟）