2018年卫生健康统计公报发布 人均预期寿命提高到77岁

5月22日，国家卫生健康委发布《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》。《公报》显示，我国居民人均预期寿命由2017年的76.7岁提高到2018年的77岁，孕产妇死亡率从19.6/10万下降到18.3/10万，婴儿死亡率从6.8‰下降到6.1‰。

《公报》显示，2018年，全国门诊总量比上年增加1.3亿人次，增长1.6%。居民平均就诊次数由2017年的5.9次增加到6.0次。全国住院总量比上年增长4.2%。年住院率由2017年的17.6%增加到18.2%。每千人口医疗卫生机构床位数由2017年的5.72张增加到6.03张。2018年年末，全国医疗卫生机构总数达997434家，比上年增加10785家。另外，2018年民营医院占医院总数的63.5%，比上年提高3.1个百分点，民营医院门诊量和住院量占比分别由2017年的14.2%和17.6%提高到14.8%和18.3%。2018年年末，全国卫生人员总数达1230万人，比上年增加55.1万人（增长4.7%）。

值得关注的是，2018年乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）门诊服务量比上年增长2.1%，占全国门诊总量的23.1%。2018年年底，全国54.2万个行政村共设62.2万个村卫生室。村卫生室人员达144.1万人，平均每村村卫生室人员2.32人。同时，公立医院次均费用涨幅连续3年控制在4%以内。2018年，公立医院次均门诊费用和人均住院费用分别比上年上涨3.7%和2.2%，低于医院平均涨幅1.0个百分点和0.2个百分点，低于2018年城镇居民人均可支配收入增长（5.6%）和农村居民人均纯收入增长（6.6%）。

根据初步推算，2018年卫生总费用中个人卫生支出占比较上年下降0.04个百分点，卫生总费用占GDP的比重较2017年增长0.03个百分点。在卫生人力结构方面，2018年年末，每千人口执业（助理）医师2.59人、注册护士2.94人，分别比上年增加0.15人、0.20人。卫生技术人员学历水平进一步提高，本科及以上占36.5%，比上年提高2.5个百分点；高级技术职务（聘）占8.1%，比上年提高0.3个百分点。

《公报》显示，2018年出生人口1523万人，二孩占比保持在50%左右。（首席记者姚常房）