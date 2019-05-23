推动社会办医持续健康规范发展

据中国政府网消息 国务院总理李克强5月22日主持召开国务院常务会议，确定深入推进市场化法治化债转股的措施，支持企业纾困化险、增强发展后劲；部署进一步推动社会办医持续健康规范发展，增加医疗服务供给、促进民生改善。

会议指出，按照建设健康中国要求，深化医药卫生体制改革，积极促进社会办医，可以有效增加群众需要的医疗服务供给、更好保障人民健康，也能更大激发市场活力、释放服务消费潜力。会议确定，一是拓展社会办医空间。政府对社会办医区域总量和空间布局不作规划限制。允许在职或停薪留职医务人员申办医疗机构。提高审批效率，年底前各地要建立社会办医跨部门联动审批机制。今明两年在北京、上海、沈阳等10个城市开展诊所备案管理试点。二是加大政策支持。对社会办医在基本医保定点、跨省异地就医直接结算上与公立医院一视同仁，使更多社会办医进入基本医保和异地结算定点，带动扩大诊疗量。社会办医可通过划拨、协议出让、租赁等方式取得用地使用权，可按规定享受小微企业、高新技术企业税收优惠，在医院等级评审、专业技术人员职称评审等方面与公立医院享受同等待遇。三是支持社会办医与公办医疗机构合作发展“互联网+医疗健康”，开展远程医疗协作，共享医学检验、影像等服务。支持社会办医优先承接三级公立医院下转康复、护理等业务。支持商业保险机构与社会办医信息系统对接，提供一站式直付结算服务。政府支持向社会办基层医疗机构购买服务，对在社区提供康复、护理服务的社会办医，按规定给予税费减免。四是完善医疗监管，建立举报投诉和受理机制，依法打击违法违规行为，对严重失信主体实施行业终身禁入。