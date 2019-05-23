家庭暴力受害者需要更坚实的后盾

近日，一则家暴视频在社交网络上流传，引起了网友的广泛关注。视频中，一位女子正在架设摄像设备，其身旁还站着一个一两岁的孩子，这时，身后房间内突然出来一名男子，不顾小孩的哭闹，对女子拳打脚踢长达40秒。据官方通报，视频中两人确系夫妻，该女子被打断三根肋骨，已赴广州就医。施暴男子已被刑拘，并对自己的违法行为供认不讳。

最近几年，媒体曝光的家庭暴力事件越来越多。一方面，这是因为自反家庭暴力法颁布以来，大众逐渐认识到了家庭暴力问题的严肃性；另一方面，也反映出家庭暴力问题的严重性，许多女性正承受着家暴的伤害。全国妇联统计显示，30%的中国已婚妇女曾遭受家暴；这些受害者平均在遭受家暴35次后才会报警；即使是最快报警求助的受害者，也是在遭受家暴3年后才求助；家暴致死占妇女他杀原因的40%以上。这些触目惊心的数据背后，是一个个饱受欺凌的生命。如何从施暴者手中拯救她们，应该是全社会共同思考的问题。

反家暴的漫漫路途中，社会对受害者提供精神与物质支持无疑是第一要务。只有让她们感觉到法律的保障，社会道义的支持，以及社会组织的援助，她们才能勇敢地站出来，指认施暴者的罪行，逃离他们的魔爪。当下，在这些问题上，社会还有进一步改进的空间。

执法力度不足，是导致受害者难以运用法律武器捍卫人身权利的重要原因。被称为“中国警察反家暴第一人”的欧阳艳文坦言，由于对受害者的暴力发生于家庭内部，受害者想要保护自己、收集足够证据并指证施暴者，面临着重重困难。执法人员应该遏止暴力的继续，协助受害者收集相关证据。但许多执法者缺乏反家暴知识与干预技能，常常只对施暴者进行批评教育，而没有严格实施告诫书制度与定期查访制度，导致施暴行为继续存在。甚至有部分人还会同情施暴者，认为家暴是家务事，这导致许多家暴受害者即使勇敢站出来求助，也难以捍卫自己的人身权利，甚至还可能遭受更严重的二次伤害。加大执法力度，对执法人员加强反家暴培训，是打击家庭暴力的重要措施。

受到家庭亲密伴侣的伤害，会让受害者的精神遭受严重创伤，而逃离魔爪，则会让一些受害者在经济上陷入无助的地步。因此，必须有社会组织对受害者进行及时的、全方位的干预，同时向他们提供法律与经济援助，如此才能保证她们不因生活窘迫而重回施暴者身边。根据《2018反家暴社会组织现状和需求报告》的数据，目前，社会组织能够得到的人力物力资源相对较少，分布范围也主要集中于东部发达地区，从业人员时常受到施暴者的人身威胁。尽管反家暴法对社会组织的作用十分重视，但在这样的状况下，社会组织很难充分发挥作用。社会各界应该加强对社会组织的多方面支持，建立多方联动的合作机制，如此，家庭暴力才能够得到更有效的遏制。

家庭暴力是隐蔽的，因此受害者的勇敢指认是制止家庭暴力的重要途径。我们当然希望所有受害者都能够站出来，与社会一同制裁施暴者。但现实是，勇敢之后，她们真的能够得到司法与社会有效的保护吗？她们真的能够走出家暴的阴影吗？回答好这些问题，才能为家暴的受害者提供坚实的后盾。