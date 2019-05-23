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北京体育大学举办大学生心理健康节

2019年05月23日08:32 来源：北京青年报

昨日，北京体育大学2019年大学生心理健康节开幕式暨“运动与心理健康”主题论坛正式启动，来自北京大学、北京航空航天大学、北京交通大学、华北电力大学、中国地质大学、中国中医药大学、首都体育学院等7所高校的师生参加了本次论坛。

据了解，为落实全国教育大会提出的“健康第一”的教育理念，北京体育大学开展了让奥运冠军上讲台、组织趣味运动会和夜跑活动、打造特色早操文化等一系列活动。今年北京体育大学大学生心理健康节倡导“以运动促进心理健康”的理念，开幕式发布了由该校心理健康教育与咨询中心制作的公益片《运动吧，青年》。

为进一步拓宽校内外资源，提升心理健康教育质量，北京体育大学聘请了来自清华大学、北京大学、回龙观医院等多所高校和专业医院的专家学者担任心理健康教育与咨询中心名誉顾问。

此外，今年大学生心理健康节还将陆续开展“运动与心理健康分论坛”、心理健康知识竞赛、心理健康文创作品征集大赛、心理成长故事大赛、心理电影赏析等活动。（记者 刘婧）

(责编：李轶群、杨迪)


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