近百种新药明年进入临床研究

2018年，北京的医药健康、人工智能、智能网联汽车、大数据、5G等高精尖产业加速态势明显，高技术制造业和战略性新兴产业增加值分别同比增长13.9%和7.8%。本届北京科技周的主场活动，也充分展示了北京高精尖产业集中发力的成绩单，共展出了51项高精尖产业发展成果，涉及人工智能、医药健康、智能装备、新能源智能汽车等产业。

热点

医药健康、人工智能、智能网联汽车、大数据、5G……高精尖产业加速发展态势明显，成为北京经济发展新引擎。昨天，北京青年报记者从全国科技创新中心建设五周年成效系列新闻发布会之“高精尖重点领域重大技术创新成果发布会”上获悉，去年北京地区生产总值超3万亿元，而新经济实现了新的突破，增加值超过万亿元，其中高技术产业同比增长9.4%，高于北京GDP增速。

五大高精尖产业大力发展

北京科创基金已达186亿

2017年底，北京市委市政府发布《关于印发加快科技创新构建高精尖经济结构系列文件的通知》，选取医药健康、人工智能等十个产业作为重点发展的高精尖产业，为全市高精尖产业发展绘就“路线图”。

这一张“路线图”走向如何？用市科委副巡视员刘晖的一句话来总结，“高精尖产业正领跑北京经济增长”。发布会上，对于这一结论，刘晖用具体数据佐证。2018年，北京地区生产总值超3万亿元，新经济实现增加值超万亿元，其中高技术产业实现增加值6976亿元，同比增长9.4%。北京的医药健康、人工智能、智能网联汽车、大数据、5G等高精尖产业加速态势明显，高技术制造业和战略性新兴产业增加值分别同比增长13.9%和7.8%……

这些亮眼的数据背后，离不开高精尖产业诸多重大项目的实地落成。据刘晖介绍，两年以来北京五大高精尖产业集中发力，包括：大力发展医药健康产业；重点培育人工智能产业；持续推进新能源智能汽车产业；加快发展新材料产业；支持科技服务业做大做强。今年北京科技周主场活动，也展出了51项高精尖产业发展成果，涉及人工智能、医药健康、智能装备、新能源智能汽车等产业。

为了支持各产业重点项目的实际落地，去年市科委投入科技经费超25亿元，从基础研究、技术创新、要素集聚等方面促进高精尖产业发展。除此之外，还加快组建北京市科技创新基金，对接超过170家机构，立项子基金52支，通过投资决策14支，总规模达186亿元。

近百个品种的新药

明年开启临床研究

在众多高精尖重大技术创新成果中，医药健康领域尤为突显。据市科委相关负责人介绍，目前全市年营业收入超过10亿元的医药企业已达20家，总产值超600亿元。

“北京的医药健康产业集群效应比较明显，像经济技术开发区、大兴区，分别占产业规模的40%和10%左右。海淀区和昌平区，作为产业研发创新基地，规模贡献占比均近10%左右；朝阳区着力发展医药服务业，约占全市医药健康服务业收入的近50%。”该负责人表示。

未来，北京的医药健康产业，在科创的引擎助力下，还将呈现新的发展态势。据悉，目前全市共有12个1类新药品种已获批进入临床，申报和获批生产的新药3个，数量居全国第二。在近5年已布局支持的在研发品种中，预计2020年10个以上品种都将实现产品注册，近百个品种可进入临床研究阶段。

“未来全部上市后有望贡献百亿产值，产出10亿元大品种5个以上。”刘晖介绍说。除了新药品种之外，目前全市累计通过国家创新医疗器械审批的品种也达到37个，占全国的19%。

首个国家新一代人工智能

创新发展试验区落户北京

人工智能领域科技资源占据明显优势，将为北京高精尖产业的腾飞发展，提供重要动力。据不完全统计，2018年，北京人工智能相关产业规模达1500亿元。“目前，北京在人工智能芯片与系统研发、计算机视觉等关键核心技术研究等方面实现创新突破，相关技术和成果达到世界一流水平, 专利数量已超过2.5万件。”市科委相关数据显示。

校企资源，成为本市发展人工智能产业发展的两大重要优势。据介绍，北京大学、清华大学、中科院自动化所等全国过半数人工智能骨干研究单位，都聚集在北京，目前已拥有模式识别、智能技术与系统等10余个国家重点实验室。

此外，龙头企业的聚集，也为人工智能产业发展提供动力。据市科委相关负责人介绍，目前本市已有百度、小米、京东等千亿元以上规模的企业和美团点评、字节跳动、奇虎360、好未来等百亿至千亿间规模的企业多家。此外，旷视科技、寒武纪、地平线、云知声、第四范式、医渡云等高成长企业快速发展，估值水平正大幅提升。

去年，北京智源行动计划正式发布，北京智源人工智能研究院成立，支持科学家勇闯人工智能科技前沿“无人区”。今年，首个国家新一代人工智能创新发展试验区确定落户北京。“这一试验区将进一步推动北京成为全球人工智能学术思想、基础理论、顶尖人才、企业创新和发展政策的源头。”市科委表示。

文/本报记者 林艳

看点

创新如鹏举 AI正当时

脑起搏器广泛临床应用

生活无法自理，生活质量急剧下降，也给家人造成了巨大的困扰……帕金森病给无数家庭带来了巨大痛苦。昨天下午，北京青年报记者在品驰“脑起搏器”的展台前看到，一块如眼药水瓶般大小的脑起搏器居然可以让生活无法自理的帕金森病人实现自己上下楼，甚至打起了太极拳。

这款脑深部刺激系统（脑起搏器）是通过在患者的身体内部植入脉冲发生器，并通过发送电脉冲，经延长导线到达电极，释放到脑内相应核团，以此来抑制异常的神经信号，从而达到控制和治疗帕金森等运动障碍疾病症状，使患者恢复正常的活动能力。“刺激诱导的神经输出模式的规则化阻止了基底节——丘脑——皮层网络的病理性活动，因此激活了易化正常活动的代偿机制，从而达到控制帕金森等疾病的症状。”北京品驰医疗设备有限公司工作人员介绍道。

北青报记者了解到，北京品驰医疗设备有限公司与清华大学经过多年合作，相继开发出了四代脑起搏器。目前系列脑起搏器产品已经在全国200多家医院植入近1.5万例次，患者植入时间最长的超过9年。2016年10月，脑起搏器系列产品通过CE认证，现已在孟加拉国、巴基斯坦、印尼及英国等多个一带一路沿线国家开展了植入手术。

基于脑起搏器研制开发技术及研制经验，清华大学和品驰医疗还共同搭建了神经调控技术及产品开发平台，进一步开发出国产迷走神经刺激器（用于治疗癫痫）、国产骶神经刺激器(用于治疗膀胱过度活动症)，打破了进口产品的垄断地位，成功实现了产业化并大规模应用于临床。

自动驾驶实现自动“建图”

“汽车产业正处于人工智能时代前所未有的新浪潮中。自动驾驶的计算能力、准确度、实施性，和低功耗，所涉及的技术难度、经济规模，就好比‘人工智能’时代的‘珠穆朗玛峰’。”北京地平线信息技术有限公司市场拓展与战略规划副总裁李星宇用一个形象的比喻，表示在智能时代，自动驾驶技术是取得创新突破的关键所在。

自动驾驶计算能力提高一个等级，也意味着能耗的成倍叠加。“所以我们关注什么是真正的有效算力，算力的有效性还体现在算力的利用率上，每一瓦能买到多少算力，能转化为AI有效输出的效率又是多少。”李星宇向北青记者解释说。

依托自身独特的软硬结合边缘人工智能处理器技术，2017年北京地平线自主设计并研发了1.0边缘人工智能处理器，专注智能驾驶技术，成为本市实现量产流片的人工智能芯片。去年，地平线Matrix自动驾驶计算平台问世，开发了业界首个基于视觉的众包高精地图建图与定位。

“对于自动驾驶来说，主要的衡量标准和核心技术的突破，其实就是更准确的定位和更高精的地图。”据李星宇介绍，针对自动驾驶落地急需的高精度地图需求，基于Matrix自动驾驶计算平台，他们推出了NavNet众包高精地图建图和定位方案。

NavNet可在无地图区域进行自动建图，赋能高精度地图众包建图与更新。此外，面向自动驾驶，地平线还可提供高性能、低成本、低功耗的多级别环境感知方案，支持对复杂场景进行细粒度、结构化的语义感知，高度可扩展、模块化的三维语义环境重建。

智能诊断肺癌仅5分钟

“一些胸部结节的位置和形状各不相同。医生在诊断上需要反复进行观察。这个设备可以让医生5分钟内找到结节位置。”昨天下午，北青报记者在“肺癌智能筛查系统”的展位上看到，不少在这里围观的观众对这套系统快速判断病情的能力产生了兴趣。

这套肺癌智能筛查系统是CT肺部诊断工作流的智能辅助工具，利用深度学习技术分析DR、CT及MRI等医学影像数据，能够自动识别并标记多类型结节病灶，准确高效地量化结节信息，如位置、大小、密度及性质等。“传统的医生在对一个病人确诊时需要看上百张检查影像，有时候位置不明显则需要反复看好几遍，大约用时都在15分钟左右，但用AI技术就可以将时间缩短到5分钟左右，提升医生的工作效率。” 北京推向科技有限公司产品经理张清悦介绍，这套肺癌智能筛查系统既可以帮助体检医生迅速筛检出存在病灶的影像，又可以在门诊住院病例的诊断过程中迅速标识出病变位置。“有时候，一些位置不明显，医生还有可能会看不清楚，用了这套系统，结节就可以清楚地被标记。此外，在患者半年后进行复查时，也可以自动与之前的CT影像进行对比。”

北青报记者还了解到，使用肺癌智能筛查系统还能够解决医疗分配不均的问题。“在基层医院中通过AI技术，能够帮助医生早发现结节，并进行准确诊断。这样能够有效地缓解看病难、医疗分配不均的问题。” 张清悦介绍。目前全国已有300家医院用户使用这套筛查系统，成为医生诊断、治疗、随访等临床诊疗及科研工作的得力助手。

文/本报记者 武文娟 林艳

本版摄影/本报记者 郭谦

趣点

“我要把展览内容讲给我的学生们”

“5G无人驾驶新能源汽车，用于医疗、教育的人工智能技术……参观完这个展览，我这个当老师的都看呆了，人工智能在生活领域的应用无处不在。我想我的学生们也会对这些高科技非常感兴趣。”来自山西运城一所高中的宁姓德育老师告诉北青报记者，她把参观的内容用照片、视频的形式全部记录下来，打算带回去给学生们看。她说，这次自己来北京出差最大的收获就是参观了本届科技周主场的展览。

宁老师迫不及待地拿出手机相册向北青报记者展示上百张展览照片和多段的视频。 “你看，这里有深度互动机器人现场与小朋友互动的视频，还有VR滑雪体验的视频。基本上我每到一个展台就会拍拍照，录录视频。”宁老师说，她尽可能地把自己觉得新鲜的、前沿的、有趣的科技展项都记录下来，甚至自己还会像记者一样采访单位和企业的工作人员，了解更多相关知识。

“在我们县里，孩子们对于人工智能的了解比较有限，尤其是缺乏直观感受。目前我们学校也有一些同步的网上课程，但对于孩子们来讲，如此集中、近距离地感受高科技、人工智能的机会还很少。”宁老师表示，这次回去之后，她会向学校提出建议，给学生们更多接触高新科技的途径和机会。她已经在展览现场留了几家科研院所、企业的联系方式，希望将来有机会能带她的学生去参观。

文/本报记者 武文娟

评点

高精尖的北京定位：高质量发展

在去年初的北京“两会”上，时任北京市代市长陈吉宁在《政府工作报告》中明确提出：“科技创新是北京实现高质量发展的第一动力。要把科技创新和高精尖经济结构紧密结合起来，以国家战略需求引导科技创新方向，以科技创新引领高精尖产业发展，不断增强首都发展的创新力和竞争力。”

这一论述既是北京对全力推进全国科技创新中心建设的再次“宣誓”，也是北京对今后一段时间聚焦高精尖产业发展的行动做出的“预告”。归结为一句话：北京追求的是高质量发展。

在昨天发布会公布的一串串地区生产总值数字、一项项世人瞩目的成果背后，是全北京齐头并进的努力：多个委办局通力配合，百亿元规模的市级科技创新基金迅速建立，重点园区和创新型企业另领任务……一年来，北京用实际行动和看得见的成果再次宣告：北京正在大力发展十大高精尖产业，全面增强技术创新能力，做强做优做大龙头企业，提升经济发展的质量效益，让符合首都发展定位的高精尖产业助力全国科技创新中心建设和首都经济高质量发展。

文/本报记者 雷嘉