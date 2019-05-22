吉林严查第三方平台未经备案擅自网售器械
近日，吉林省药品监管局部署开展为期7个月的医疗器械“清网”行动，进一步落实医疗器械网络交易服务第三方平台（以下简称“第三方平台”）和医疗器械网络销售企业主体责任，强化医疗器械网络销售监管，规范医疗器械网络营销秩序，切实整顿医疗器械网络销售行为。
此次行动，将重点查处第三方平台未经备案擅自为入驻企业提供医疗器械交易服务、直接参与医疗器械网络销售；未按规定配备相应的技术条件、质量管理机构或者人员；未建立并执行相关质量管理制度等行为。重点查处医疗器械网络销售企业“线下”未取得医疗器械生产许可证、经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；“线上”未办理医疗器械网络销售备案，超出经营范围销售医疗器械以及未按照规定贮存和运输医疗器械等行为。重点查处销售未取得注册证或者备案凭证等非法医疗器械产品、产品标签说明书与注册信息不符等行为。重点查处“线上”展示的企业及产品信息与“线下”许可（备案）及注册（备案）信息不一致、展示虚假企业及产品信息，以及未按规定在网站首页与产品页面显著位置展示企业许可（备案）和医疗器械产品注册（备案）信息等违法违规行为。
据悉，吉林省药监局将在企业限期自查基础上，组织各级药监部门集中开展监督检查，强化案件查办，严打违法行为，坚持“线上”和“线下”同步推进，营造良好的医疗器械经营市场环境，保障人民群众用械安全。（记者叶阳欢）
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