茂名市中医院获得“国家高级卒中中心建设单位”称号

5月17日至19日，由国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会、中国老年保健医学研究会和中华预防医学会共同主办的“2019中国脑卒中大会暨第九届心脑血管病论坛”在北京国家会议中心隆重举行。

大会期间，举行了国家卫健委“高级卒中中心建设单位”授牌仪式，茂名市中医院党委书记、院长黎治荣参会并在授牌仪式上接牌。据了解，该院是广东省第二家、粤西首家获得此荣誉的中医院。

脑卒中又称“脑中风”，是严重威胁我国人民健康的疾病之一，具有高发病率、高死亡率、高致残率和高复发率的特点。

在建设高级卒中中心的过程中，茂名市中医院高度重视，不断完善卒中救治体系。脑卒中患者被送到该院急诊后，马上启动“脑卒中绿色通道”，并以最快读速度完成必要的检查，确诊为缺血性脑卒中后，如患者在急救时间窗内，家属知情同意后可立即进行溶栓及或取栓治疗，极大提高急救效率。现在，该院的到院至静脉溶栓时间大大缩短，由120分钟缩短至50分钟。

茂名市中医院将以此次授牌为契机，不断努力，进一步规范脑卒中规范化临床诊疗体系的建设，加强医院多学科配合，进一步整合卒中团队资源，优化脑血管病急诊救治流程，为广大卒中患者提供第一时间急诊急救医疗，为广大群众的卒中救治提供了有力的保障。（黄文国 张敏）