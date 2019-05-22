茂名市中医院获得“国家高级卒中中心建设单位”称号
5月17日至19日，由国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会、中国老年保健医学研究会和中华预防医学会共同主办的“2019中国脑卒中大会暨第九届心脑血管病论坛”在北京国家会议中心隆重举行。
大会期间，举行了国家卫健委“高级卒中中心建设单位”授牌仪式，茂名市中医院党委书记、院长黎治荣参会并在授牌仪式上接牌。据了解，该院是广东省第二家、粤西首家获得此荣誉的中医院。
脑卒中又称“脑中风”，是严重威胁我国人民健康的疾病之一，具有高发病率、高死亡率、高致残率和高复发率的特点。
在建设高级卒中中心的过程中，茂名市中医院高度重视，不断完善卒中救治体系。脑卒中患者被送到该院急诊后，马上启动“脑卒中绿色通道”，并以最快读速度完成必要的检查，确诊为缺血性脑卒中后，如患者在急救时间窗内，家属知情同意后可立即进行溶栓及或取栓治疗，极大提高急救效率。现在，该院的到院至静脉溶栓时间大大缩短，由120分钟缩短至50分钟。
茂名市中医院将以此次授牌为契机，不断努力，进一步规范脑卒中规范化临床诊疗体系的建设，加强医院多学科配合，进一步整合卒中团队资源，优化脑血管病急诊救治流程，为广大卒中患者提供第一时间急诊急救医疗，为广大群众的卒中救治提供了有力的保障。（黄文国 张敏）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn