人生贵在坚持。懂得坚持的人不仅容易成功，其罹患精神心理疾病的可能性也更小。最近，美国宾夕法尼亚州立大学的研究者发现，那些不放弃目标且对前景有积极展望的人不容易患上焦虑症、抑郁症，也较少出现惊恐发作。

研究团队对3294名成年人的数据资料进行了长达18年的追踪调查。参与者的平均年龄为45岁，约一半人接受过大学教育。研究人员在1995年至1996年、2004年至2005年和2012年至2013年间收集了3次数据。每次收集数据时，参与者都被询问他们对目标的坚持程度（如“当我遇到问题时，我在解决问题之前不会放弃”）、自我控制（“我可以做任何我真正下定决心要做的事情”）和积极的重新评价（“我可以找到一些积极的信息，即使在最坏的情况下”）进行评分。研究人员还收集了他们重度抑郁、焦虑和惊恐障碍的诊断。

分析结果显示，那些更愿意坚持不懈追求自己的目标、表现出乐观精神的人，在随访期内出现抑郁、焦虑和惊恐障碍的可能性更少。反过来，精神心理问题较少的人往往表现出对生活目标更持久的毅力，也更多地关注不幸事件的积极方面。

发表在《异常心理学杂志》上的这项研究成果表明，人们可以通过提高或保持较高的韧性、毅力和乐观程度来改善自己的心理健康。追求个人和职业目标会让人觉得生活更有意义。从另一方面来看，不懂坚持、朝三暮四、玩世不恭可能会付出高昂的心理健康代价。▲（汪海洋）