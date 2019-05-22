聚焦县域资源整合 用机制创新提升基层能力

近年来，浙江省通过落实“双下沉、两提升”、公立医院综合改革、县域医共体建设等举措，在构建整合型医疗卫生服务体系道路上越走越实。近日，本报记者专访浙江省卫生健康委党委书记、主任张平，探寻浙江特色的整合型医疗卫生服务体系建设新路。

■健康报：浙江省在整合型医疗卫生服务体系构建方面，有什么优势和特色？

张平：经过多年改革积累，浙江省医疗卫生事业不论是在资源总量、结构布局还是服务能力上，都取得了长足进步。但总的来看，医疗资源总量不足和结构不合理问题并存。

2012年年底，浙江启动实施“双下沉、两提升”。3年时间内，基本实现三级医院参与医联体建设、医联体对县级医院辐射的全覆盖。但县级医院强不等于县域医疗强，从近几年实际情况看，医疗卫生服务供给侧结构性改革的重点仍在县域，群众看病就医难的根子仍然是基层不够强，这需要以综合医改为纽带，从整合县乡机构、优化资源配置、完善体制机制入手，打破条条框框，真正构建起省市联动、县乡一体的整合型医疗卫生服务体系。

近年来，浙江在推动构建整合型医疗卫生服务体系过程中，坚持党委政府抓改革。从“双下沉、两提升”到县域医共体建设，从先行试点到全面推开，各地党委政府主要领导亲自研究、部署改革工作，重视程度和推进力度空前加强。同时，坚持系统谋划抓改革，切实增强改革的系统性、整体性和联动性，目前已初步形成“双下沉、两提升”、县域医共体、家庭医生签约服务以及“互联网+医疗健康”等系统构架、协同推进的建设思路和长远规划。

■健康报：浙江省在构建整合型医疗卫生服务体系期间，核心的体制机制创新是什么？

张平：医共体建设既要有物理整合，也要有化学聚合。我们在医共体建设中，一开始就非常重视顶层设计，让医共体产生化学反应，这个化学反应主要体现在3个方面。

一是管理体制。医共体建设首先是一场政府及有关部门的自我革命，是一场刀刃向内的自我革命。政府及有关部门要转变观念，深化放管服改革、简政放权，赋予医共体充分的经营管理自主权。浙江通过医共体管委会与政府主管部门、政府主管部门与医共体、医共体牵头医院与成员单位“三张权责清单”，规范各方权责。这是一种管理侧的改革，目的是让医共体有更大的自主权。政府通过规划、监管及绩效考核来履行职责。

二是运行机制。浙江通过建立“五中心、六统一”等运行新机制，让县乡医疗机构真正成为一家人，在人员使用上做到一盘棋，在财务管理上做到一本账。

三是制度新优势。县域综合医改需要一个平台来实现联动改革，内容包括医保支付方式改革、药品供应保障、服务价格调整等。如果没有医共体这个平台，很多改革是不系统的，甚至是碎片化的。反过来，医共体如果没有这些制度创新，没有综合医改措施的同步推进，其内生动力、活力效力及可持续发展能力也是不足的。医共体为推进县域综合医改提供了一个很好的平台，县域综合医改又为医共体建设注入了可持续发展的动力。

■健康报：为落实全面推进县域医共体建设的目标，浙江有哪些措施？

张平：按照县域全覆盖的要求，浙江省共确定了70个县（市、区）开展县域医共体建设。另外19个区由市级医院牵头组建紧密型医联体，鼓励参照医共体模式开展改革探索。目前，70个县（市、区）已将218家县级医院和1100多家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）整合为161个医共体。其中，由县级人民医院（含一院、二院等）牵头的医共体有106个，由县级中医院（含中西医结合医院）牵头的医共体有55个。（下转第3版）（上接第1版）

改革不是轻轻松松、敲锣打鼓就能完成的。在推进改革过程中，医共体带来了参与各方角色的变化和职能的转变，我们听到了“医共体带来的竞争大于合作”“改革会走回头路吗”等不同声音和疑虑，同时面临一些新的挑战。比如，改革后，县卫生健康局将由管医院变为管绩效、管规划，从管理范围、管理内容到工作性质都发生很大变化；牵头县医院负责人的管理责任加重，对其管理能力提出了更高要求。原来乡镇卫生院“麻雀虽小但五脏俱全”，推行改革后，医共体内人财物统一分配使用，难免让一些卫生院院长有些顾虑。因此，需要拿出更大的决心和更实的举措，调动各方积极性。除此之外，在医共体模式下，如何避免社会办医的“挤出效应”，如何保障中医药事业健康发展等，也都是需要认真思考的问题。

让原先“两张皮、两条心”的机构成为一家人，的确是个复杂的命题，但比认识更重要的是决心，比办法更关键的是担当。针对问题，我们拟定了2019年度的重点任务清单：一是以落实“三张权责清单”为核心，进一步理顺县域医共体的管理体制和治理结构，明确医共体管委会、行业主管部门、医共体的主要职责和权责界限。二是以实现“三项工作突破”为重点，进一步完善县域医共体的政策体系和运行机制，在落实全员岗位管理上，在创新医保基金总额预算管理、结余留用、超支分担机制上，在构建分级诊疗制度上取得突破。三是以突出“三个能力强化”为导向，强化基本医疗卫生服务能力、公共卫生服务能力、家庭医生服务能力。

浙江省卫生健康系统将继续拓展医疗卫生服务领域“最多跑一次”改革，增强基层能力，深化便民惠民，践行“以人民为中心”的发展主线，切实办好新时代人民满意的卫生健康事业。（记者 李琳）