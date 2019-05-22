河北分批次推进医联体建设
记者从近日召开的河北省卫生健康领域民心工程现场推进会上获悉，该省以推动“人、财、物统一管理”和“医保资金打包付费”两项核心要素政策落实落地为重点，分批次在年内全面推开医联体建设和乡村一体化管理工作。该省副省长徐建培在会上提出，医联体建设和乡村一体化管理作为河北省委、省政府的重大民心工程，要按照“规划发展、分区包段、防治结合、行业监管”原则和“巩固一批、整改一批，重建一批、新建一批，奖励一批、通报一批”总体思路，强化政府主导，凝聚部门合力，狠抓督导落实。
会议要求，今年5月底前，省、市卫生健康部门要整改一批不达标医联体，同时制订辖区乡村一体化管理试点实施方案；6月10日前，经整改仍不达标的医联体，要严格按照《医联体建设基本标准》，重组建设标准化医联体；6月底前，按医联体建设规划新建标准化医联体，实现公办基层医疗卫生机构全覆盖，同时300家乡村一体化试点地区乡镇卫生院和村卫生室实现“六统一”管理；11月～12月，在各市自评自建基础上，省级层面组织开展督导考核验收，并开展全省回头看，梳理各地各单位的经验做法和典型案例。对工作突出的单位，给予表彰和奖励；对工作推进不力、效果不明显的，进行全省通报；对问题突出的，进行约谈问责，确保医联体建设和乡村一体化管理工作有力有序推进。（记者孟宪红）
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