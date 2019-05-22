中国初级卫生保健持续升级

当地时间5月20日，中国等5国共同举办的“从初级卫生保健迈向全民健康覆盖和可持续发展目标”主题边会在世界卫生大会期间召开。国家卫生健康委员会主任马晓伟出席边会并作主旨发言。

马晓伟介绍，新中国成立伊始，中国着力健全基本医疗卫生服务网络，到20世纪70年代，走出了一条符合国情的初级卫生保健道路。改革开放以来，中国政府顺应人民日益增长的健康需求，以改革创新为动力，持续强化初级卫生保健服务。通过制度创新，筑牢居民看病就医保障“安全网”；通过组织创新，提升基层医疗卫生服务质量和效率；通过服务创新，保障重点人群享有基本卫生保健服务。

马晓伟表示，中国的主要经验一是高度的政治承诺，坚持以人民为中心，将健康融入所有政策；二是坚持从国情出发，坚持政府主导、公益性主导、公立医疗卫生机构主导的基本原则；三是坚持以基层为重点，发挥基层医疗卫生机构在健康管理、常见病诊疗中的主体作用；四是坚持以人民满意为标准，满足多层次、多样化的健康需求，同时发挥医务人员主体作用，调动积极性、主动性和创造性。（首席记者姚常房）