部分母系遗传病有望被阻断

上海交通大学医学院附属仁济医院生殖医学中心上海市辅助生殖与优生重点实验室团队，针对母系遗传基因功能改变罕见病的研究取得最新成果，发现了阻断母源性传递的部分罕见病甲基化的方法，相关论文新近发表在《美国科学院院报》上。

众所周知，哺乳动物的卵子不仅携带遗传信息，而且携带特定的表观遗传信息（包括DNA甲基化），这对于个体的发育和疾病发生发展都具有重要影响。如果卵子基因没有改变，但是基因功能发生变化（被称为卵母细胞甲基化异常），宝宝获得母亲遗传罕见病的概率大大增加。

仁济医院生殖医学科执行主任孙贇介绍，卵子发育受到复杂因素的影响，很多外界因素例如吃喝拉撒、心理创伤都会对其造成印记影响，并且传递给子代，许多不明原因的发育障碍就是由此产生的，且目前没有办法治疗。在自闭症谱系障碍儿童中，大约只有5%的患儿基因发生了改变，另外95%左右的患儿基因是正常的，怀疑是表观遗传发生异常所致。

孙贇介绍，这项研究发现了阻断母源性传递的部分罕见病甲基化的方法。研究团队在小鼠表观遗传模型上开发了单卵子DNA甲基化分析和编辑方法，发现单个卵子的特定甲基化可以通过其同胞第一极体评估，并可以进行靶向编辑。防治卵母细胞甲基化异常，首先需要评估单个卵母细胞中与疾病和病症相关的特异性甲基化并将其校正至正常状态。研究团队论证了利用单个第一极体来评估或预测同胞单卵子的特定甲基化，并且利用基于dCas9的表观编辑技术对特定甲基化进行编辑，从而提供预防和纠正母系传播的非遗传性疾病或病症的策略，有利于发现和阻断母源性传递的部分罕见病。该研究还发现卵子老化可能带来出生子代表观遗传学发生变化，这些变化可能造成孩子生长发育障碍疾病。

该研究有望进一步检测此类患儿母亲的卵子上表观遗传学发生变化的相关靶点，为评估、预测、阻止并纠正母源非遗传性疾病传递提供方案。（特约记者袁蕙芸）