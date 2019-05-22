研究发现：含糖饮料和果汁可能增加早逝风险

据物理学家组织网近日报道，大多数人都知道含糖饮料不健康，但一项新研究发现，果汁也不会好很多。事实上，经常饮用果汁可能会缩短你的生命。

最新研究作者、埃默里大学医学院副教授简·威尔斯说：“饮用更多含糖饮料，包括果汁、苏打水和其他含糖饮料的老年人可能会更早死亡。因此，在我们减少苏打水和其他含糖饮料消费时，也应该减少果汁的摄入量。”

研究人员密切跟踪了13440人（平均年龄为64岁）的情况，以研究死亡率与含糖饮料消耗量之间有何联系，结果得出了上述结论。

在6年时间里，研究对象中有1168人死亡。不出所料，其中饮用含糖量最高饮料（包括100%果汁）的人在研究期间死亡的几率要高于那些饮用最少的人。

据英国《泰晤士报》18日报道，在把肥胖等因素考虑在内之后，摄入量最多的人每天多喝12盎司加糖饮料，死亡风险就上升11%；每天多喝12盎司果汁，风险则增加24%。研究人员说：“这些结果表明，包括果汁在内的含糖饮料消耗量高与死亡率上升有关联。100%果汁和含糖饮料的营养成分大同小异。”

而且，研究人员在《美国医学会杂志》周刊上撰文指出，那些糖是人为添加到碳酸饮料中的还是天然果汁中含有的并不重要，它在人体内产生的效果都一样。

他们表示：“虽然100%果汁含有大多数加糖饮料所没有的一些维生素和植物营养素，但两者的主要成份都是糖和水。它们提供给人体的糖在本质上是一样的，新陈代谢时的生化反应也是一样的。”（记者刘霞）