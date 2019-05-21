身上三处“泥”，不要随便抠

北京医院耳鼻喉科主任医师 宋海涛

清华大学第一附属医院普外科主任医师 杨国山

身上长了泥，洗澡时候我们都会搓掉。但是有三处的“泥”，最好不要随便抠，否则会引起问题。

肚脐里的“泥”，抠掉易感染。肚脐位置低，里面总是有黑色的东西，但是又很难抠掉。这些物质多为皮肤自然代谢的分泌物，包括脱落的上皮细胞、人体分泌的皮脂，还有一些外界的灰尘，本质上和身体其他部位的泥一样，并无危害。清华大学第一附属医院普外科主任医师杨国山表示，用力抠肚脐会损伤皮肤，出现红肿、疼痛、脓性分泌物等情况，感染后多不能自行愈合。如果实在想清理，可以用棉签蘸取沐浴液或食用油，轻柔地涂抹，从边缘一点点向里清洁。清洗时用棉签蘸浸温水轻轻擦拭，最后用棉球等擦净肚脐，使其干燥。有条件者最好去附近社区医院处理。

掏耳屎，小心刺破鼓膜。耳朵痒时，人们总忍不住掏掏耳屎。北京医院耳鼻喉科主任医师宋海涛介绍，耳屎对外耳道皮肤有一定的保护作用，可防止灰尘进入耳道；而且耳屎具有特殊的味道，可防飞虫误入。经常掏耳朵，会导致耳朵发炎，且耳挖勺、棉签等深入耳道后，对深浅控制不当就会伤及鼓膜，如鼓膜被刺破穿孔，会有失去听力的风险。耳屎可借咀嚼、张口等形式自行排出，只有排出不畅时，才需要掏耳朵，最好去医院处理。耳朵痒时建议先拍一拍，如觉得有异物，可用棉签稍微探入和擦拭，不要用指甲等尖锐物；挖耳勺可以用，但是要注意力度，而且不要频繁挖；有些人存在越抠越痒的情况，就要考虑是否患有湿疹或外耳道炎。

挖鼻子，黏膜脆弱易受伤。宋海涛表示，鼻腔由黏膜组成，非常脆弱。鼻腔黏膜的腺体会分泌保护、湿润鼻子的物质，干燥后就形成了鼻屎。用手指抠鼻、用纸巾硬擦、用力擤鼻涕，都很容易造成鼻黏膜受损或出血。另外，指甲缝携带大量的细菌，经常抠、挖鼻孔，鼻前孔等部位会残留许多细菌，可能造成鼻腔感染，诱发鼻前庭炎、鼻前庭疖肿等鼻内炎症，还会导致感冒。有鼻屎时，可以用清洁的棉签蘸浸温水来清理。对于硬痂，可以涂一些薄荷油、橄榄油等油性物质湿润后再冲洗。擤鼻涕时，压住一侧鼻孔，轻轻擤另一边。(记者 李 爽)