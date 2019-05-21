饮食过量、缺乏运动可能让人长出“啤酒肚”，除此之外，我国科学家的一项最新研究认为，吸烟也会增加腹部脂肪，催生啤酒肚。

统计数据显示，中国吉林省的体重超标、肥胖症和吸烟比例分别达到了32.3%、14.6%和39.1%，显著高于全国平均水平。为弄清这一现象的具体原因和三者之间的关联性，吉林大学金丽娜博士及其研究小组对省内1.6万名18~79岁参试者进行调查研究。参试者平均年龄为48岁，男性7517人，女性8895人。研究人员采用分位数回归（QR）模型，分析了体重指数及腰围与吸烟状况的关系。结果发现，在体重指数相同的情况下，与非吸烟者相比，吸烟者（吸烟量≥100根，且目前仍在吸烟的人群）的腰围更粗，这种现象在女性中尤其明显。研究报告发表在美国《科学报告》杂志上。

研究人员提醒，如果一个人本来就“有肚子”，吸烟对其产生的负面影响就会更大，因此腹部有赘肉的女性想要塑形瘦身，尤其需要通过戒烟进行干预。专家同时指出，由于内脏脂肪会增加心脏代谢负担，因此，减腰围比减体重更加重要。