异地就医直接结算单日人次过万
5月20日，国家医保局公布最新一期基本医疗保险跨省异地就医住院医疗费用直接结算公共服务信息。信息显示，今年4月，单日跨省异地就医直接结算人次首次过万——4月30日，职工及城乡居民医保单日结算峰值为11040人次，当日发生医疗费用2.6亿元，基金支付1.6亿元。
信息显示，截至2019年4月底，跨省异地就医定点医疗机构数量为16761家，二级及以下定点医疗机构14136家，国家平台备案人数403万。2019年4月，跨省异地就医定点医疗机构数量新增531家；基层医疗机构覆盖范围持续扩大，二级及以下定点医疗机构新增556家。当月跨省异地就医直接结算22.5万人次，环比增长9.5%；涉及医疗费用54.2亿元，环比增长11.3%；基金支付31.5亿元，环比增长11.4%，基金支付比例为58.1%；日均直接结算7485人次。（首席记者叶龙杰）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn