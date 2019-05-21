吃得多样，早亡风险降两成

合理饮食是健康必备条件之一，“食物多样化”概念也逐渐深入人心。日本国立癌症研究中心的科学家研究证实，食物多样化还可使早亡风险降低两成以上。

为确认食物多样化与死亡风险（全死亡、癌症死亡、循环系统疾病死亡、其他死亡等）的关联性，研究小组以8万名40~69岁的日本居民为对象，进行了平均14.9年的追踪调查。研究人员根据调查问卷，统计出除酒以外的133种日常食品和饮料，并根据参试者每日摄取的食品数量，将他们分为5组。结果表明，与每天摄取食品种类最少的组相比，摄取最多组的女性全因死亡风险下降19%，循环系统疾病死亡风险下降34%，其他死亡风险下降24%。此外，男性摄取的水果种类越多、女性摄取的大豆制品种类越多，死亡风险越低；男性摄取的肉类越多，死亡风险越高。

研究人员分析指出，与女性相比，男性饮酒、吸烟率较高，动物性蛋白质摄取较多。因此，食物多样化对男性早亡风险的影响不如女性明显。专家提示，即使你没有太多与食品相关的理论知识，但平时只要注意增加摄取食物的种类，均衡营养，就可以提高健康水平。