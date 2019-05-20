“小满”高温时段尽量少外出 饮食清淡少油腻
21日迎来的“小满”节气，预示着闷热高温天气登场。专家提醒说，此时节公众要注意防暑降温，高温时段尽可能减少外出，饮食上清淡清爽少油腻厚味。
天津中医药大学第一附属医院营养科主任李艳玲指出，进入小满后，高温来袭，暑气渐长，公众要做好防暑降温工作。她提醒，在高温时段要尽可能减少外出，若外出，应带足饮用水以及藿香正气水、仁丹、十滴水等防暑降温药品，同时注意采取必要的防晒措施，如打遮阳伞，穿浅色衣服，戴太阳镜，涂防晒霜，抹清凉油。
日常饮食以清淡果蔬为主，如冬瓜、苦瓜、丝瓜、水芹、藕、萝卜、西红柿、西瓜、梨和香蕉等，这些果蔬中都有清热泻火的作用，还可以补充人体所需的维生素、蛋白质等。不吃或少吃油腻厚味、油煎的食物，保证每天一定的牛奶或者酸奶、鸡蛋、瘦肉和鱼的摄入。
此外，还要加强对心脏的保养，注意把控情绪，保持心情畅达，尤其是老年人要有意识地进行精神调养，保持神清气和、心情愉快的状态，切忌大悲大喜，以免伤心伤身伤神。（以上均据新华社）
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