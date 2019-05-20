与亚洲美食来一场数字化相逢
陆健 严红枫
【杭州】
日本寿司、韩国烤肉、土耳其冰淇淋、马来西亚肉骨茶、缅甸糕点、印度黄油鸡、越南河粉……56个国家和地区在杭州共组“美食公园”，在这里一天之内就可吃遍亚洲美食。5月15日，亚洲文明对话大会的配套活动“知味杭州”亚洲美食节在杭州启幕，此次美食节面向全球“吃货”，包括开幕式、系列论坛、美食文化公园、美食文化之旅等六大板块活动。
亚洲国家，山水相连、人文相亲。“知味杭州”亚洲美食节，以美食为纽带，积极展示杭州文化的独特魅力和经济社会的发展成就，促进杭州美食、中华美食与亚洲各国美食文化的交流互鉴。
作为亚洲美食节的重头戏，美食文化公园知味·亚洲街区、风味·国际街区、品味·钱江街区三大主题展区在杭州钱江新城波浪式广场、城市阳台及周边江堤同时亮相。除了来自亚洲的美食，欧洲、大洋洲、美洲等世界各地的美食也将组团前来。无人机送餐、扫脸支付、机器人手臂制作奶茶等餐饮“黑科技”纷纷登场，与“数字之城”杭州发生新的碰撞，展现未来智慧餐饮的诸多可能。
“知味杭州”亚洲美食节系列活动之中华美食器皿展——“江南：长物与食单”在杭州洲际酒店举行。“国家礼仪中的食具”“杭帮菜与江南饮食”“石雕仿生食物宴”“《七十三壶图》紫砂与茶文化”“江南雅生活”等主题展品，分别从不同角度，展示了中国的饮食文化。
在浙江旅游职业学院举行的“美食与优雅生活”论坛紧扣“知味杭州”亚洲美食节主题，突出亚洲美食潮流和当代优雅生活的结合，宣扬杭州美食的传统和特点，努力体现时尚化、返璞化、文创化、保健化。由阿里巴巴本地生活公司牵头负责的数字科技赋能新餐饮——“知味杭州”亚洲美食节行业论坛活动也同时举行，嘉宾们围绕“中国餐饮数字化运营趋势”“互联网时代下的数字餐饮”“老字号与新餐饮”等热点问题展开探讨。
“香约亚运·共享亚运”系列活动，通过举办“香约亚运+”主题展览、“运动与美食”主题对话等活动，展示奥林匹克和亚运元素食品、亚运创新美食设计征集成果，邀请亚洲城市的厨师、运动员、运动饮食专家、市民和媒体代表等，分享创意健康美食，传递热爱运动、健康饮食的生活理念，吸引亚洲民众关注支持亚运会和亚洲美食节。
亚洲美食节期间，杭州还荟萃各国美食文化因子，推出了丰富的系列活动：“知味杭州”亚洲美食节主题灯光秀，通过光影盛宴呈现亚洲多元文化的相生相融；“亚洲印象”文艺表演，通过精彩演出展示亚洲各国的旖旎风情；“亚洲美食‘面面俱到’”新媒体传播活动，通过线上线下互动传播，勾勒亚洲美食文化的融合创新滋味；“美食美客我爱杭州”原创漫画大赛，通过动漫名家和青少年创作漫画作品，反映他们眼中的亚洲美食文化印象。（本报记者 陆健 严红枫）
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