风味在此扎根 历史在此讲述

北京亚洲美食节上的茶艺展示。本报记者 闫汇芳摄／光明图片

北京亚洲美食节上，工作人员现场制作印度飞饼。光明网记者 张倩摄／光明图片

北京亚洲美食节上的参观者在品尝风味小吃。本报记者 闫汇芳摄／光明图片

【北京】

“作为中国首都，北京拥有超过千亿元的餐饮大市场。北京的饮食文化海纳百川，已形成了各国风味在京城扎根生长、枝繁叶茂的格局。”5月17日，在北京举办的亚洲美食文化论坛上，北京市商务局局长闫立刚向与会嘉宾介绍道。

作为亚洲文明对话大会的重要配套活动，5月16日，北京亚洲美食节开启，吸引了大量中外游客前往观赏品尝。主会场北京奥林匹克公园包括亚洲特色餐饮馆、亚洲特色小吃馆、老字号与非遗馆、餐饮新科技馆等八大主题展馆，日本寿司、印度飞饼、韩国石锅拌饭……来自亚洲不同国家的美食，让游客尽享“舌尖上的亚洲之旅”。

在北京，国贸商城、蓝色港湾、合生汇、朝阳大悦城、金源购物中心、五棵松华熙等六大商圈作为分会场，中餐、日韩料理、东南亚菜、西亚菜等众多亚洲美食汇聚一堂，游客们惊呼：“一日吃遍亚洲，简直太爽啦！”

“每一道菜的背后都有一部历史。”在亚洲美食文化论坛上，来过中国40余次的世界厨师联合会亚洲主席里克·斯蒂芬特意穿上主厨制服，向来宾介绍自己对亚洲各国美食文化的理解。世界韩食联合会国际组织委员会副会长金大铉表示，亚洲菜的一大特点是极具历史性，代代传承，对美食的共同热爱让人们变得更加容易沟通。

近年来，“一带一路”国家的美食文化交流发展迅速。最新推出的《2019亚洲美食消费趋势报告》显示，2018年，亚洲各国中餐厅在线总数超过4.4万家，比2015年增长120%。中餐文化正以美食为载体，在亚洲范围内传播，促进了中国与亚洲其他国家的文化交流与交融。中餐厅海外形象也正从“小而散”的廉价消费，逐步走向“高大上”。截至2018年底，全聚德、东来顺、便宜坊等“中华老字号”在亚洲开设门店42家，覆盖21个城市，其中以日本、泰国等地数量最多。在北京，各类亚洲餐厅共4399家，其中日、韩、泰餐厅数量位居前三。

在历史悠久的北京城，蕴藏着诸多老字号。它们历史悠久，拥有世代传承的产品、技艺和服务，具有鲜明的中华民族传统文化背景和深厚的文化底蕴，形成了良好的信誉和口碑。为了将最好的美食呈现给游客，全聚德、便宜坊、稻香村等老字号拿出烤鸭、糕点等美食招徕食客。

中国烹饪协会会长姜俊贤认为，饮食的进步与发展，奠定了人类文明多样性的基础，美食文化可以让人们从不同文明中寻求智慧、汲取营养。近年来他多次受邀前往阿联酋、马来西亚等国参加美食交流活动，期待通过美食的交流，助力“一带一路”建设。

亚洲美食节多姿多彩，令人流连忘返。在这场饕餮盛宴中，深夜食堂是一大特色。位于东四环附近的合生汇，其深夜食堂街区开街后，让年轻一族感受到了夜北京的新活力。200余家特色餐饮商户延长营业时间到24时。晚上10点后，合生汇里的21区BLOCK街区依然人来人往，街区还推出了街舞、巡游、艺人驻唱等互动活动。

据北京市商务局提供的数据，亚洲美食节北京会场前两日，就接待游客50余万人次，火爆程度超过预期。北京市商务局相关负责人表示，北京将持续优化营商环境，为饮食文化的发展创造更有利的条件，打造集美味、精致、特色为一体的美食体系。（本报记者 张景华）