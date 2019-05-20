老火靓汤中的多彩文明之味

5月18日，在广州举行的“水上韩国美食之夜”活动上，工作人员正为小朋友制作写有“韩国美食之旅”的扇子。本报记者 李曾骙摄／光明图片

【广州】

“民以食为天，‘寓理于食’是人类饮食文化史的共性思维。中国人对吃的深刻理解在丰富的文献记载上体现了其独到之处。‘藏礼于器’是中华饮食文明的典型特征，‘行礼于食’是中华民族餐桌文明的特征。”在广州举行的亚洲美食节上，亚洲食学论坛主席、浙江工商大学中国饮食文化研究所所长赵荣光这样解释美食与文明、文化之间的关系。

作为亚洲文明对话大会的重要配套活动，以“共享亚洲美食文化、推进文明交流互鉴”为主题的广州亚洲美食节于5月16日至23日举行。活动期间，广州以“一江两岸精品珠江景观带”为主场，通过亚洲美食精品长廊、亚洲美食主题灯光秀、水上流动的亚洲美食餐厅以及美食主宾日活动，打造“一酒店、一国家”的亚洲主题餐厅。

在美食盛宴之外，广州还聚焦“美食与健康养生”“美食与产业发展”等议题，汇聚各方嘉宾畅所欲言，以亚洲各国悠久灿烂的饮食文化为媒介，通过探讨美食与人类共同的生活经验及情感、美食与文明的传承和创新、美食与亚洲各国文化交流的关系等话题，为加强亚洲文明交流互鉴、共同发展，增进亚洲各国人民之间的深厚情谊提供新的启迪。

广州在历史上是世界与中国交流互鉴的重要门户，不同文明的持续交流，诞生了广州无数风味美食，广州的味道是开放包容的味道。赵荣光以广州人最家常、最喜欢的老火靓汤解释说，“老火靓汤就是因为集合了多种食材，方能将食材的一切美好都释放出来”。多姿多彩的亚洲美食，为亚洲各国各民族文化与文明的交流互鉴搭建了桥梁。

日本立命馆大学教授朝仓敏夫则从韩式烤肉、泡菜、刺身、饺子、炸酱面这些诱人的亚洲美食开始说起，同样一碗炸酱面，在中日韩三国却呈现出不同风味，生动展现出亚洲文明各美其美、美人之美、美美与共、天下大同的交流互鉴过程。

“广州亚洲美食节以文化为核心，以美食为载体，促进亚洲、全球的文明对话和交往。广州在活动中展现了独特的文化魅力，希望以更广阔的胸怀迎接亚洲相互尊重、平等相待、文明开放、更加美好的明天。”中国国际经济交流中心副理事长魏建国表示。新加坡国家工程院院士李德纮认为，所谓“食在广州”，其实是以开放包容的姿态融汇东西南北，伴随着对外开放，舌尖上的文化成为广州与世界互通的符号。

美团点评发布的《数读亚洲美食》报告显示，近年来中国内地的亚洲餐厅门店数呈持续增长态势。同时，中餐厅也遍布亚洲各国，中华美食越来越受到亚洲各国人民的喜爱。美团点评副总裁陈荣凯说，今天中国人餐桌上的家常菜，追溯起来，不少都来自亚洲其他地区；原产自中国的茶、稻米等，也成为亚洲各国的必需品。在新时代，美食在增进友好往来、促进民心相通中发挥着重要作用。（本报记者 王忠耀）