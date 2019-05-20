女性初潮晚停经早患痴呆风险或增加

女性一生发生痴呆的风险要比男性高出约50％，而近日一项新的研究显示，如果女性初经时间发生较晚、停经较早或切除子宫，患痴呆症的风险就会增加。

美国加州凯萨医疗研究部门的研究人员对6137名女性进行了健康调查与医疗检查，发现有以下情形女性会有较高的痴呆症风险：初经发生在16岁的女性，比发生在13岁者，痴呆风险增加23%；在47岁前停经者也比之后停经者，痴呆风险增加19%；保有生育力的时间少于34年，痴呆风险增加20%；曾经接受子宫切除者，痴呆风险增加8%。

研究人员指出，该项研究表明，如果女性终生雌激素暴露程度较低，就会增加患痴呆症的风险。（方草）