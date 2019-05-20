每日吃些坚果提升认知60%
据《营养健康与衰老》杂志刊登的一项澳大利亚南澳大学最新研究称，每日补充10克坚果有助于将大脑认知功能提升60%。
上述研究的研究员们通过调查4822名55岁以上的亚洲人每日所食用的坚果量后发现，其中每天吃10g以上坚果的人具有更好的记忆力及推理能力，每天食用两茶匙坚果的人的大脑认知功能比没有食用坚果的人改善了60%。另外该研究还发现，食用坚果还能够预防阿尔茨海默病等老年人疾病。
该项目负责人李明博士表示，坚果富含油脂、蛋白质和膳食纤维，能够降低胆固醇，每日补充坚果还能帮助老年人改善大脑认知功能。 (明文)
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