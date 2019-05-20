孩子学点艺术学习成绩更好

近日，美国约翰·霍普金斯大学的研究者发现，参加舞蹈、绘画等艺术课堂能够帮助不爱学习、成绩不好的学生获取更多知识，还会帮助成绩优异的“学霸”提升创造力。

研究人员对350名学生进行试验。在3~4周的研究期内，参试学生先后参加阅读理解、逻辑训练等传统课程和素描、抽象画、歌唱等艺术课程，随后接受记忆力水平检测。结果发现，直至研究结束后第10周，参试学生的基础阅读水平平均达到了105%，对传统课程中习得内容的记忆力得到了长期维持。

该研究负责人呼吁，教育部门应意识到艺术课程对学生传统知识掌握的助力作用。不妨多鼓励学生参与艺术学习，这样不仅可以在一定程度上缩小成绩差距，也让孩子们更乐意探索知识，提高他们的思考能力和创造力。 （敏稳）