避免“因娃而战”育儿共识不能少

陪娃写作业这件事，如今已经有了“生命危险”。有媒体日前报道，常州的一名妻子因写作业问题呵斥儿子，丈夫觉得妻子太凶与其发生争吵，一言不合两人揪打在一起，妻子脾脏被踢破。虽是个案，也仅仅是因为小小的孩子写作业问题，但无疑暴露出当下普遍存在的夫妻缺乏育儿共识的家庭问题。

“陪娃写作业导致‘男默女泪’，已经成了家庭矛盾的策源地”，很多年轻父母对这种观点深有体会。的确，近些年，由于学生教材越来越难，父母期望越来越高，辅导孩子写作业成了一件不容易的事，由此催生了许多暴躁的妈妈和无奈的爸爸。许多夫妻也因为孩子写作业发生矛盾，甚至大打出手。有网友感叹：再恩爱的夫妻也敌不过要陪娃写作业。

对于陪娃写作业引发的矛盾众说纷纭，有人认为大多数爸爸在孩子教育中总是缺位，也有人认为太多的妈妈过于望子成龙，还有人将责任指向作业越来越难。这些问题或多或少是引发陪娃写作业矛盾的积累性因素，但从根源来说，夫妻间缺乏育儿共识，是我们不可忽视的主要问题。

在我们当下很多家庭中，爸爸和妈妈扮演的角色往往截然相反：妈妈对孩子暴躁强势，负责“唱白脸”；爸爸对孩子宽容体谅，负责“唱红脸”。反映在写作业中，妈妈常常是紧盯不放、要求很高，而爸爸更多的是倡导尊重孩子、适可而止。网友们的热议清晰地显示出这样一种观点走向：大部分人将责任指向一些爸爸们的“诈尸式育儿”——没事各种瞎指挥，坐等验收育儿成果；也有人认为一些妈妈的教育方式过于简单粗暴——教育方式不科学。

总而言之，在教育孩子上，一些夫妻存在着迥然不同的理念。当缺少“实战经验”的爸爸，在心急火燎的妈妈耳边多几句指责和抱怨，难免会点燃陪娃写作业矛盾的导火索。因此，培养育儿共识应成为夫妻间的必修课。在陪娃写作业、给娃买东西、对娃的未来规划和期待等问题上多一些统一、多一些合作、多一些理解，而不应仅仅是一些人所倡导的“一个人辅导时，另一个人走开”的简单逻辑。

在育儿过程中，夫妻双方共同参与是共识的基础，任何人都不能做“甩手掌柜”，如果爸爸能够对孩子多一点责任心，多抽点时间督促、陪着孩子写作业，妈妈大概火气也不会那么大。面对孩子，夫妻间需要有一个统一的标准，如果标准不统一，很容易在各执己见中引发争吵、矛盾甚至伤害，这也会影响孩子的心理成长。同时，夫妻还应一起提升更科学的育儿“打开方式”，在陪娃写作业上，做到高质量“陪”——不是为了快速完成，不能以让孩子反感焦虑为代价，而是要遵循科学的教育规律。唯有如此，才能避免陪娃写作业这样幸福的烦恼演变成带着矛盾和暴力的家庭问题。（评论员 韩亚聪）