北京警方严厉打击代购“明星小药”行为

“肤乐霜”“润喉清咽合剂”“创伤乳膏”“复方去煤液”等北京各大医院配制药剂，因价格低、疗效好，被消费者追捧为“明星小药”，致使“明星小药”销售紧俏，一些微商看准商机，通过网络社交平台大量发布广告、倒卖“明星小药”。

这一现象引起了北京警方和相关行政部门的关注，近期，北京市公安局环食药旅总队会同网安总队，联合市卫健委、市食品药品稽查总队，组织东城、西城、朝阳、海淀、丰台、房山、通州、昌平等公安分局及区食品药品稽查大队，针对网络非法销售医院制剂乱象开展了专项打击整治行动。

行动期间，公安机关共捣毁非法销售“明星小药”窝点12个，刑事拘留16人，查获涉及全市20家医院的近100种医疗制剂3600余盒（剂），起获涉案“京医通”“北京通”等医院就诊卡300余张。

倒卖药品被行政拘留 “药贩子”知法犯法

4月中旬，西城公安分局接网络销售“明星小药”线索，经缜密侦查，发现西城区北营房一小区内夫妻两人非法经营医院制剂， 4月26日上午，分局环食药旅中队会同阜外大街派出所，联合行政部门一举捣毁该窝点，抓获犯罪嫌疑人2名，现场起获“肤乐霜”“润喉清咽合剂”“养血补肾片”“痤疮洗剂”等医院配制药剂20余种，共计500余盒。

据犯罪嫌疑人孙某供述，其于2015年就开始做起了代购“明星小药”的“生意”，为了能够频繁开药、大量囤积，除使用亲戚、朋友的“京医通”就诊卡挂号、开药外，还特意从他人手中收购就诊卡。在非法销售“明星小药”过程中，其妻刘某燕也参与其中，2人分工负责，孙某负责收购就诊卡、挂号、开药；刘某燕负责通过社交网络、电商平台销售“明星小药”，单价40多元的药品，在网上标价200多元。

经进一步审查，侦查员发现刘某燕的姐姐刘某玲也从事网络销售“明星小药”，且2人频繁串换药品。当日下午，办案民警驱车前往河北省三河市燕郊镇，联合河北警方将犯罪嫌疑人刘某玲、刘某明夫妇抓获，现场起获“京医通”等北京各大医院就诊卡170余张以及大量医院配制药剂。

经查，犯罪嫌疑人刘某玲于2019年1月因倒卖药品、扰乱医院秩序，被朝阳分局行政拘留，处罚期满后，伙同其夫刘某明继续收购他人就诊卡大量开取“明星小药”，存放在住房内伺机销售，牟取暴利。目前，该2人已被河北省三河市公安局刑事拘留。

药贩子发展销售下线 购药者成“明星小药”微商

专项行动中，侦查员发现多名涉案人员因购买医院制剂认识药贩子“任姐”，经其介绍开始在互联网平台销售“明星小药”。对此情况，海淀公安分局成立专案组，对案件进一步开展侦查，经循线深挖，准确掌握上线“任姐”的身份信息。

4月27日，海淀分局环食药旅中队会同中关村派出所，联合行政部门在西城区大栅栏一居民房内抓获犯罪嫌疑人任某英、李某刚，现场起获各类医院制剂80余种，2000余盒。经查，自2017年以来，犯罪嫌疑人任某英使用亲属就诊卡，频繁前往儿研所、协和、301等医院开取“明星小药”大量囤积，以网络代购名义加价出售。同时，还为其下线人员提供货源，并负责配发货物。李某刚在明知任某英非法经营药品的情况下，主动提供个人微信账号、银行卡接收货款。目前，该2人已被海淀分局采取刑事强制措施。

网购“明星小药”有风险 正规途径开药最放心

“正规医疗机构制剂均已通过药监部门审批，而网购‘明星小药’来源、质量难以保证，有可能是仿制的假药、劣药，长期使用会延误病情，严重的会损害身体健康”，市食品药品稽查总队副总队长周宏说。

据北京市公安局环食药旅总队相关负责人介绍，目前，按照药品管理法规定，医疗机构制剂属于药品管辖范畴，只能凭医师处方在本医疗机构使用，不得在市场上销售。上述案件涉案人员因不具备药品经营资质，私自倒卖医院制剂，已被警方依法采取刑事强制措施。下一步，北京警方将与行政部门强化协作配合，对非法经营医院制剂行为保持高压打击态势。在此提示广大消费者，切勿相信网络药品代购，选择正规医院看病就医，按照医嘱开药、用药。（见习记者 徐阳晨）