北京家庭医生累计签约740万人 服务满意度近九成

目前北京市家庭医生6378人，全科医生团队4100个。北京市目前常住人口2100万左右，家庭医生累计签约740万人，总签约率35％。这是北京市卫健委相关负责人今天透露的。

5月19日是世界家庭医生日，北京家庭医生大会暨“5.19世界家庭医生日”系列宣传活动在京举办。国家卫生健康委员会体改司相关负责人在会上表示，与传统医生相比，百姓更希望医生能够成为一个有效的咨询者、有效的沟通者、有效的协调者以及有效的“健康理财人”。

近年来，北京市家庭医生签约服务取得长足进展，在特色服务和紧密型医联体建设中，北京市家庭医生签约居民已超740万人。去年，上门服务失能、半失能老人、患者共计14万人次。

活动中，北京市卫健委相关负责人透露，目前北京市家庭医生6378人，全科医生团队4100个。北京市目前常住人口2100万左右，家庭医生累计签约740万人，总签约率35％。

他表示，最新的一项调查，涉及北京市16区18周岁以上常住居民1000人，其中重点人群762人，调查结果显示，有93.3%的被访者签约了家庭医生，其中续签的比例达到70.8%，新签的比例为22.5%。

调查显示，89.9%的被访者对家庭医生签约服务表示总体满意，比上年提高8.3个百分点；有88.5%的被访者认为家庭医生技术水平高，对病情和药品使用的解释很清楚，可以为自己的健康提供可信任的服务；有84.6%的被访者认为家庭医生签约服务模式使得自己的医疗费用更为合理甚至减少，认为家庭医生是“费用守门人”。

2018年10月，国家卫健委和国家中医药管理局联合发布《关于规范家庭医生签约服务管理的指导意见》，提出了家庭医生团队服务的建议内容。调查显示，在签约过家庭医生服务的被访者中，使用过基本医疗、健康管理、公共卫生三类服务的分别为98.2%、93.8%和92.6%。其中，被访者享受最多的基本公共卫生服务项目分别是慢性病（高血压、糖尿病等）患者健康管理、健康教育服务和老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种服务。

目前，家庭医生签约服务是一年一签，有95.8%的被访者表示愿意续签。

当天，天津、上海、浙江等地六省市基层医疗卫生机构相关负责人也围绕家庭医生签约服务展开交流。

据悉，活动期间还举行了“动情一刻—家庭医生暖心摄影作品征集评选”活动“年度之星”、基层医疗卫生机构互联互访活动。明天，还将举办第二届“5·19医齐走”健步走活动，以千人健步行、健康咨询、义诊签约、知识抢答等形式，增进家庭医生与签约居民的互动，引导居民普及健康生活方式。（记者 杜燕）