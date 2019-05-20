北京492个温馨家园服务残疾人8000余万次

昨日是第二十九次全国助残日，以“自强脱贫助残共享——爱·助小康”为主题的北京市全国助残日主题活动在通州区文化馆和通州区中仓街道温馨家园举行。中仓街道温馨家园推出的用科技手段帮助智力残疾人康复的服务项目引起参观者的关注。北京青年报记者从市残联了解到，本市目前已建起492个温馨家园，已就近就便服务残疾人8000多万人次。

中仓街道温馨家园总面积达1600平方米，街道里的残疾人可以在这里进行康复训练、上网、看书、打球、下棋，遇到法律方面的问题还可以直接向设在温馨家园里的残疾人法律服务工作站寻求法律援助。在温馨家园里的帮扶就业基地“吾爱”手工坊里，六七位残疾人正在和老师一起染制丝巾，天然的颜料、雪白的丝巾在他们的巧手下一会工夫就变成了一条颜色风格各异的丝巾。残疾人刘小芹告诉北青报记者，她家离手工坊只有十几分钟的距离，工作日他们每天都来。

昨天，通州区文化馆还上演了残疾人专场文艺演出《运河梦》，90多名残疾人演员参与了演出。（记者 王薇）