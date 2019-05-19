夏天火气大咋办？喝杯乌梅马蹄茶降火

“脾胃”是气血源泉和调节枢纽。白天，它贮存、消化、吸收食物，让四肢充满力量；夜间，它能在睡眠伊始，协助其他脏腑、经络，让人产生睡意并睡得深沉。饮食不节和熬夜、劳累、思虑过度等均会损伤脾胃。在此，推荐一款茶饮，可收降脾胃在过劳、熬夜、情绪波动等行为后所产生的虚火。

取乌梅（去核）15克，冰糖适量，马蹄（荸荠）6个，所有食材洗净。马蹄切作丁块后煮熟，捞出备用。向锅内加入约300~600毫升清水，放入乌梅肉，大火煮开后转小火煮15分钟，加入适量冰糖，搅动使其融化。关火后，加入马蹄同焗30分钟，即可饮用、进食马蹄。

《随息居饮食谱》记载，马蹄“甘寒，煮熟性平，清热消食”，其色白入肺经，能引热随二便而出，煮熟再用，性寒转平，更有“制性存用”之中医智慧。搭配“收而不涩，能生津液、能敛相火”的乌梅，双色如“太极”圆转、燮（音xiè）理阴阳，有助于缓解头面、耳目、咽喉不适，且无寒凉药物损伤脾胃之弊。▲